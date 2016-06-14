اجرای پروژه راه آهن اصفهان-شهركرد-اهواز باسرمايه گذاری كره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سليمانی دشتكی در ديدار با رئيس شركت سرمايه گذار كره ای و شركت ساخت و زيربناهای حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی تأكيد كرد: با اجرای اين طرح ملی، اتصال ريلی استان هاي مركزی كشور مانند اصفهان، چهارمحال و بختياری به خوزستان و آب های آزاد امكان پذير شده و تحول بزرگي در زمينه حمل بار و مسافر، كاهش تلفات جاده ای، هزينه حمل و نقل و همچنين صرفه جويي ارزی می شود.

وی افزود: اين پروژه يكی از مصوبات سفر دولت يازدهم به چهارمحال و بختياري بوده كه پس از سفر رئيس جمهوری تلاش های زيادی از سوی مسئولان استان، وزارت راه و شهرسازي، سازمان مديريت و برنامه ريزی و صندوق توسعه ملی براي دريافت موافقت كميسيون ماده ۲۱۵، ثبت پروژه و رديف دار شدن آن در بودجه سال جاری صورت گرفته و با پيگيری وزارت راه و شهرسازی تشكيل كنسرسيوم داخلی و خارجی متشكل از سرمايه گذارانی كه اجرای طرح را به عهده بگيرند، انجام شده است.