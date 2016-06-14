تبریک روسای مجالس رومانی و چک به لاریجانی برای ریاست مجلس دهم

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌یان هاف چک رئیس مجلس نمایندگان جمهوری چک و پوپسکو تاریچینو رئیس مجلس سنای رومانی با صدور پیام های جداگانه انتخاب مجدد علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی را تبریک گفتند.

یان هاف چک رئیس مجلس نمایندگان جمهوری چک ضمن آرزوی توفیق برای رئیس مجلس شورای اسلامی در مسئولیت خود گفت: انتخاب جنابعالی به بالاترین سمت نشان دهنده تصمیم اعضای مجلس جهت استفاده از مهارت های شخصی و حرفه ای فوق العاده شما در راستای خدمت به مردم ایران به منظور افزایش منافع در عرصه بین المللی می باشد.

پوپسکو تاریچینو رئیس مجلس سنای رومانی نیز در پیام خود بر توسعه روابط مجالس جمهوری اسلامی ایران و رومانی تأکید کرد و گفت: اعتقاد دارم انتخاب مجدد شما به روابط دوستانه و سنتی میان کشورهایمان به مناسبات پارلمانی دو جانبه تداوم خواهد بخشید.