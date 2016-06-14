۷۹ عضو داعش در ولایت ننگرهار افغانستان کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «بُخدی»، مقامات محلی ننگرهار افغانستان اعلام کردند: در جریان درگیری نیروهای ارتش افغانستان در شهر «کوتی» ۶۱ عضو داعش کشته و ۱۸ تن دیگر زخمی شده اند.

نیروهای امنیتی افغانستان از یک هفته گذشته عملیاتی را بنام «شاهین۱۳» با هدف از بین بردن گروههای تروریستی در نقاط مختلف ولایت ننگرهار شروع کرده اند.

گفته می شود که عملیات شاهین ۱۳ در شهرهای «خوره گی»، «سه پایه»، «پته دره»، «بندوک»، «فرشاخیل» و «چنارخیل» این ولایت با هدف سرکوب مخالفان مسلح به ویژه گروه داعش شروع شده است.

از سویی هم به گفته شهروندان شهر «کوتی» ولایت ننگرهار، شماری زیادی از گروههای مردمی برای مبارزه با داعش آماده و تجهیز شده اند.

شایان ذکر است که سه تن از نیروهای ارتش افغانستان در جریان این در گیری ها کشته شده اند.