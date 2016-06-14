خودکفایی در بخش کشاورزی یکی از اقدامات در تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی ظهر امروز در دیدار جمعی از مدیران و کارکنان جهاد کشاورزی اظهار کرد: تقارن هفته جهاد سازندگی با ماه مبارک رمضان را گرامی می داریم و به همه تلاشگران عرصه سازندگی تبریک می گوییم.

وی گفت: ماه رمضان به تعبیر نبی مکرم اسلام(ص) ماه برکت، رحمت و بهترین ماه در بین ماه های سال است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان تصریح کرد: هر لحظه ماه رمضان بهترین لحظات است که نباید آنرا از دست داد حتی نفس کشیدن در این ماه مانند گفتن و بر زبان آوردن اذکار ارزشمند است.

وی گفت: اگر آدمی از مدار انسانیت خارج شود هم برای خودش و هم برای دیگران بسیار خطرناک می شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت:دین مبین اسلام برای اینکه انسان از خدا جدا نشود برنامه های خاصی تدارک دیده است زیرا هر چیز نباید از اصل و ریشه خود جدا شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی یکی از اقدامات مهم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است، استقلال در تولید محصولات کشاورزی و قطع وابستگی به خارج اهمیت فراوانی در تامین امنیت غذایی دارد.

آیت الله حسینی شاهرودی افزود: روحیه خدمت رسانی جهادگران در دوران جنگ نابرابر تحمیلی و سالهای پس از آن بسیار ستودنی و نشان از اهمیت جهاد برای سازندگی انقلاب دارد.

وی به ایثار و روحیه از خودگذشتگی تلاشگران در بخش های مختلف اشاره کرد و افزود: ایثار و روحیه خدمت رسانی اولین مرحله آغاز یک حرکت موفق است و جهادگران عرصه سازندگی با خداوند معامله مستقیم کردند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: جهادگران در خدمت رسانی به زن یا مرد و شیعه و سنی بودن توجهی نداشتند و تنها هدف آنها خدمت به مردم با تمام توان و نیرو بود.

وی اضافه کرد: مشکلات فراوانی از سوی منافقین داخلی و گروهک های ضد انقلاب برای جهادگران ایجاد می شد اما آنها لحظه ای دست از تلاش خود برنمیداشتند و خسته نمی شدند.

آیت الله حسینی شاهرودی گفت: خدمت خالصانه جهادگران ریشه در تقوی آنها دارد زیرا مبنای کارهای جهادی تقوی است و تقوی محرک انسان در فعالیت های اوست.

وی افزود: اقدامات جهاد کشاورزی در تولید محصولات سالم علاوه بر تامین نیاز خانواده ها که بسیار ارزشمند است باعث می شود سایه استکبار اقتصادی از کشور دور شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در پایان افزود: جهادگران سازندگی را سنگرسازان بی سنگر نامیده اند زیرا با اعتقاد راسخ به خدا و روز قیامت قهرمانانه در صحنه جنگ تحمیلی حضور داشتند و برای ارزش های دینی دلاورانه می جنگیدند.