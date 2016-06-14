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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۳۲

پس از توافق با ویسی

مهرداد محمدی به تیم فوتبال سپاهان پیوست

مهرداد محمدی به تیم فوتبال سپاهان پیوست

اصفهان – مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال راه‌آهن تهران پس از توافق با عبدالله ویسی به تیم فوتبال سپاهان اصفهان پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد محمدی، مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال راه‌آهن تهران پس از توافق با عبدالله ویسی به تیم فوتبال سپاهان اصفهان پیوست.

این مهاجم تیم راه‌آهن که فصل گذشته در این تیم به میدان می‌رفت، امروز رضایتنامه خود را از باشگاه تهرانی دریافت کرد و راهی اصفهان شد.

محمدی پس از توافق با عبدالله ویسی، سرمربی سپاهان با باشگاه سپاهان به توافق رسید تا قرارداد خود را با این باشگاه تنظیم کند.

در روزهای گذشته شایعات بسیاری درباره حضور این بازیکن در ترکیب تیم سپاهان به گوش می‌رسید که این شایعات امروز به حقیقت پیوست.

کد مطلب 3686213

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