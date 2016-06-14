شش کارگاه تولیدی در هنرستانهای کهگیلویه وبویراحمد ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور ظهر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان افزود: این کارگاهها در راستای بهبود کیفیت آموزش و افزایش بهره وری در هنرستانها احداث می شوند.

وی بیان کرد: این کارگاههای تولیدی در هنرستانهای شهرهای یاسوج، گچساران و دهدشت برای دانش آموزان هنرستانی ایجاد می شوند.

زارع پور فعالیت این کارگاهها را در زمینه تولید پوشاک، ابزارتبلیغاتی، مکانیک وصنعت عنوان کرد.

وی افزود: آشنایی دانش آموزان با مشاغل مختلف به صورت عملی، افزایش تولید و استفاده بهینه از تجهیزات وامکانات در راستای اقتصاد مقاومتی از اهداف ایجاد این کارگاههای تولیدی است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اظهار داشت: این کارگاهها براساس تفاهم نامه با برخی دستگاههای اجرایی و با رعایت قوانین لازم راه اندازی می شوند.

زارع پور تصریح کرد: هنرجویان در این کارگاهها فرایند تولید را فرا گرفته و با چالشها و مشکلات و راه حلها آشنا می شوند.

وی افزود: این کارگاهها مقدمه ای برای ورود به بازار کار برای دانش آموزان و هنر جویان است.