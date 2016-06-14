به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ عصر امروز سه شنبه با اشاره به آخرین وضعیت نقل و انتقالات تیمش درباره پیوستن محمدحسین کنعانی زادگان به استقلال با وجود مذاکره با پرسپولیس گفت: او حضورش در استقلال را تکذیب کرده است.

سرمربی پرسپولیس در واکنش به اینکه کنعانی زادگان حتی با لباس استقلال عکس یادگاری هم گرفته است، گفت: به او تبریک می گویم. قطعا ما برای او جایگزین داریم. این بازیکن خودش نخواست با ما بماند.

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که آیا بازیکنان خارجی در اردو به پرسپولیس اضافه می شوند، گفت: ان شاء الله. درحال مذاکره و گفتگو با این بازیکنان هستیم تا با شروع اردوی پرسپولیس به جمع بازیکنان اضافه شوند.

برانکو در خصوص وضعیت ملی پوشان و اینکه چه زمانی به تمرینات اضافه خواهند شد گفت: با ملی پوشان تماس گرفتیم اما هیچکس جواب نداده است. فقط وحید امیری و کمال کامیابی نیا و علیرضا بیرانوند به تمرین آمدند. بقیه ظاهرا تلفن هایشان خراب است.

وی درباره اینکه رامین رضائیان هر روز خودش تمرین می کند، با لحنی که ناراحتی و دلخوری در آن نمایان بود گفت: گویا ملی پوشان پرسپولیس تلفن هایشان را گم کرده اند!

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که جریمه غیبت ملی پوشان از سوی شما و باشگاه چه خواهد بود تاکید کرد: صد درصد جریمه نقدی می شوند.

برانکو درباره وضعیت میلاد کمندانی و رضا خالقی فر هم تصریح کرد: خالقی فر خودش نمی خواهد بماند و احتمالا از پرسپولیس می رود. درباره کمندانی باید بگویم هنوز تصمیم قطعی نگرفته است. او دارد فکر می کند بماند یا برود.

وی در خصوص وضعیت لوکا ماریچ هم تاکید کرد: با این بازیکن در حال مذاکره هستیم.