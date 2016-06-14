به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کارگران معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداري منطقه يک با اعلام خبر فوق اظهار داشت: اين طرح با همکاري اداره آموزشهاي شهروندي، تمامي معاونت ها، نواحي ده گانه و سراي محلات۲۷ گانه بين گروه هاي سني ۱۰ تا ۴۹ سال در شمال تهران در حال انجام است.

کارگران تصريح کرد: در اين طرح معاونت توسعه منابع انساني شهرداري منطقه يک با معرفي کارمندان، معاونت هاي ديگر در تعامل با پيمانکاران به معرفي کارگران شاغل در منطقه و سراهاي محلات و نواحي دهگانه به معرفي شهروندان بي سواد مي پردازند.

وی افزود: در سال گذشته ۵۲۹سوادآموز به اداره آموزش و پرورش منطقه يک معرفي شدند تا مورد آموزش قرار گيرند .

مدير اداره آموزشهاي شهروندي گفت: سواد آموزان سراهاي محلات در سال گذشته علاوه بر آموزش در مقاطع مختلف و کسب و ارتقاء مهارت خواندن و نوشتن ، در کارگاههاي آموزشي از جمله آشنايي با مفهوم حقوق شهروندي، کار جمعي و فعاليت داوطلبانه، آموزش آدرس‏ دهي و آدرس‏ يابي، آشنايي با مفهوم محيط‏زيست و آشنايي با نحوة صحيح مديريت مواد دور ‏ريز و تفکيک زباله در منزل و ...آموزش ديدند تا نقش فعال و موثرتري را در جامعه شهري و خانواده ايفا کنند و اين در حالي است که اين آموزش ها در سال جاري نيز انجام مي شود.

معاون شهردار منطقه یک گفت : افراد کم سواد و بي سواد با ارائه فتوكپي و تصوير شناسنامه ،كپي كارت ملي و ... به سراي محلات مراجعه کرده و ضمن معرفي خود ،با روند آموزش ها آشنا مي شوند.