مجارستان بازی اول را برد/ اتریش تیم دور مقدماتی نبود!

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال اتریش و مجارستان از ساعت ۲۰:۳۰ روز سه شنبه دیدار خود را در گروه F رقابتهای یورو ۲۰۱۶ برگزار کردند که این بازی در پایان با برتری ۲ بر صفر به سود مجارستان پایان یافت. گل های مجارستان را در این دیدار را زالای (۶۲) و زولتان استیبر (۸۷) به ثمر رساندند.

اتریش بازی را با یک شوک زودهنگام شروع کرد. داوید آلابا، مشهورترین بازیکن این تیم در همان لحظات اولیه با شوت خود تیر دروازه مجارستان را به لرزه در آورد. این تیم در ادامه یک بار دیگر دروازه مجارستان را با حضور به موقع آلابا در محوطه جریمه حریف تهدید کرد و پس از آن بود که مجارها شرایط را متعادل کردند.

دومین خطر جدی بازی را در نیمه نخست بار دیگر اتریشی ها خلق کردند. در دقیقه ۳۵ یانوزوویچ با ضربه چکشی خود گابور کرالی ۴۰ ساله را به واکنش وا داشت که هم تیمی سابق علی دایی در هرتابرلین توپ وی را به کرنر فرستاد. در دقایق پایانی این نیمه هم یک فرصت خوب نصیب مجارستان شد که مهاجم این تیم در زدن ضربه نهایی دقت لازم را نداشت.

در نیمه دوم هم اتریش بازی رو به جلو را در دستور کار قرار داشت اما این مجارستان بود که در دقیقه ۵۵ با شوت راه دور دژوسکا دروازه اتریش را تهدید کرد. مجارستان سرانجام در دقیقه ۶۲ روی یک حرکت خوب دروازه اتریش را باز کرد. زالای در میان مدافعان حریف صاحب توپ شد و با یک ضربه دقیق از فاصله نزدیک دروازه حریف را گشود.

اتریشی ها که انتظار این گل را نداشتند دست به حملات احساسی زدند اما دراکوویچ، بازیکن این تیم در دقیقه ۶۶ با بی احتیاطی در محوطه جریمه حریف خطا کرد تا با دریافت کارت زد دوم اخراج شود. بعد از آن مجارستان در ضد حملات چندین موقعیت دیگر خلق کرد و اتریش هم با یک بازیکن کمتر نه تنها نتوانست خود را از شکست نجات بدهد که یک گل دیگر را هم دریافت کرد.

در دقیقه ۸۷ زولتان استیبر در یک ضد حمله از فضای خوبی که در اختیارش گرفته بود به خوبی استفاده کرد و در حالت تک به تک با دروازه‌بان اتریش موفق به گلزنی شد تا مجارستان گام نخست را محکم بردارد.

تیم اتریش که در دور مقدماتی فوق العاده ظاهر شده بود و خیلی ها منتظر درخشش این تیم بودند دست کم در بازی نخست انتظارات را بر آورده نکرد. آلابا چهره سرشناس این تیم هم تلاش نافرجامی داشت و دیگر بازیکنان این تیم هم در حد و اندازه های ستاره بایرن نبودند.