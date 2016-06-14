مصرف انرژی و آب شرب در تهران دو برابر متوسط کشورهای بزرگ اروپاست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی گلمکانی و هیئت همراه ضمن بازدید از ساختمان دوستدار محیط زیست واقع در حریم منطقه ۵ تهران، از اقدامات محیط زیستی انجام شده تقدیر به عمل آورد و گواهینامه سطح یک با درجه طلا به مالک ساختمان مذکور اهدا گردید.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار در این زمینه افزود: با توجه به سهم ساختمان ها در مصرف منابع و تولید آلاینده های محیط زیستی و رشد فزاینده این سهم، امروزه توجه به گسترش ساخت ساختمان های دوستدار محیط زیست به رویکردی جهانی تبدیل شده است، که توسعه مدل های محیط زیستی در مناطق مختلف جهان نشان دهنده تلاش های نظام مند در این زمینه است.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار با تاکید بر اینکه با توجه به مصرف بیش از دو برابری آب شرب در کلانشهر تهران نسبت به مصرف در اروپا و یا مصرف دو برابری انرژی گرمایشی در ساختمان های کلانشهر تهران نسبت به کشورهای توسعه یافته، لزوم توسعه یک مدل تشویقی و داوطلبانه بیش از پیش احساس می شود گفت: مدل ارائه شده توسط ستاد محیط زیست اولین مدل ایرانی است که به مرحله نهایی رسیده است.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت: با توجه به خلاء موجود در کشور این مدل می تواند نیاز به مدل های مشابه خارجی را مرتفع نموده و پایه ای برای تلاش های مکمل داخلی باشد.

گلمکانی گفت: مدل توسعه یافته توسط ستاد محیط زیست با معرفی یک فرآیند داوطلبانه و مشارکت جویانه، معیارها و شاخص های رتبه بندی ساختمان های مدعی اقدامات بارز محیط زیستی را با توجه به اولویت های مبتنی بر نیاز کلانشهر تهران، ارائه می دهد.

لازم به ذکر است مواردی که منجر به اخذ گواهینامه با درجه طلا به ساختمان مذکور شده است شامل عدم اتصال به شبکه توزیع برق و استفاده از پنل های خورشیدیی، استفاده از مصالح دوستدار محیط زیست مانند پوشش کاهگل ضد آب شده دیوارهای خارجی، حفاظت شیب های خاکی، استفاده از سیستم جداسازی آب خاکستری، استفاده از شیرآلات کاهنده مصرف آب، تأمین بخشی از انرژی حرارتی با استفاده از آبگرمکن های خورشیدی، فضای سبز حداکثری و تنوع پوشش گیاهی، تبدیل زباله های تر به کمپوست، استفاده از پوشش چوبی برای قسمت بیرونی قاب پنجره های دوجداره، عایق چندجداره دیوارهای خارجی برای کمینه سازی تبادل حرارت، است.