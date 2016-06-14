سیاست های حمایتی بخش کشاورزی باعث رونق این صنعت در گیلان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین اصغریان عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی باعث باعث رشد منظم، هدفمند و مستمر در این بخش شده است اظهار کرد: خوشبختانه در این سال ها شاهد رشد تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی هستیم.

وی با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای طی سه سال اخیر افزود: اجرای سیاست‌های ترویجی و بهزراعی در این بخش از جمله تخصیص تسهیلات کم بهره به چایکاران تأثیر بسزایی در ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گیلان خاطرنشان کرد: این اقدامات منجر به احیاء بیش از سه هزار هکتار از باغات شده است.

اصغریان مبارزه با مافیای چای را دیگر اقدامات مهم دولت برشمرد و گفت: در حال حاضر چای خشک تولیدی هر سال در همان سال به فروش می رسد و دیگر شاهد سنواتی شدن چای خشک نیستیم.

معرفی ارقام و گونه‌های پرمحصول برنج

وی همچنین به اقدامات صورت گرفته در حوزه کاشت برنج اشاره کرد و افزود: منطقی شدن واردات گامی مهم به سوی عادلانه‌تر شدن قیمت برنج طی سه سال گذشته بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گیلان معرفی ارقام و گونه‌های پرمحصول و کیفی و متناسب با تغییرات اقلیمی و آب و هوایی را نیاز شالیکاران برشمرد.

اصغریان همچنین تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی زراعی در سطح ۱۰ هزار هکتار در هر سال را یکی از اقدامات مهم دولت در بخش کشاورزی عنوان کرد.

وی افزود: تاکنون حدود ۹ هزار و ۷۰۰ هکتار از این طرح که از سال ۹۴ آغاز شد، انجام شده و در سال جاری نیز حداقل ۱۰ هزار هکتار دیگر به آن افزوده می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گیلان افزایش توان تولید محصولات استراتژیک کشاورزی شامل برنج، چای، مرکبات، فندق، زیتون و دیگر محصولات زراعی و باغی از طریق بکارگیری تجهیزات مکانیزه و بهره مندی از دانش روز کشاورزی را از جمله اقدامات انجام شده در بخش کشاورزی استان عنوان کرد.

اصغریان گفت: کاهش ضایعات محصولات کشاورزی از طریق تجهیز و نوسازی ماشین آلات و ایجاد صنایع بالادستی استفاده کننده از این ضایعات گام مهمی در بهبود وضعیت کشاورزی در استان بوده است.

شناسایی پتانسیل های صادرات

وی تصریح کرد: توسعه صادرات محصولات کشاورزی یکی از مهمترین اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده و با توجه به این سیاست، تمامی محصولات قابل صادرات در استان شناسایی شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گیلان از تشکیل کارگروهی برای کاهش هزینه های تاجران و صادرکنندگان خبرداد و افزود: با ایجاد مزیت رقابتی، صادرات محصولات غیر نفتی استان از قبیل مرکبات، کیوی، چای و ... تسهیل شده است.

اصغریان با بیان اینکه بخشی از هزینه های سربار، زائد حذف شده اند، گفت: در راستای تشویق بازرگانان به انجام مراودات از گمرکات استان، اقدام به ساخت سیلو توسط بخش خصوصی در استان انجام شد.

وی اضافه کرد: همچنین احداث پایانه صاداتی محصولات کشاورزی در گیلان یکی از اقدامات استان در راستای اقتصاد مقاومتی بود تا در این راستا محصولات دارای پتانسیل در مکان خاصی تجمیع، سورت، بسته بندی و صادر شود.

اصغریان یادآور شد: در این راستا، در شهرستان مرزی آستارا مکانی برای احداث پایانه در نظر گرفته شده و بخش خصوص برای ساخت آن اعلام آمادگی کرده است.