به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی ظهر امروز در جلسه شورای سوادآموزی استان یزد با اشاره به فعالیت های انجام شده از سوی معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش استان یزد، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های همکار در این زمینه اظهار داشت: وجود حتی یک فرد بی‌سواد نیز برای استان یزد زیاد است اما به هر حال ریشه کنی بی‌سوادی با جابجایی جمعیت دشوار است.

وی با اشاره به اینکه تعاریف آماری از ریشه کنی بی‌سوادی متفاوت است، افزود: بر اساس تعاریف ارائه شده، اگر ۹۵ درصد جمعیت یک منطقه باسواد باشند به این معنا است که بی‌سوادی در آن منطقه پایان یافته است که بر این اساس استان یزد با ۹۴.۹ درصد باسوادی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.

آمار ۲۴ هزار بی‌سواد برای استانی نظیر یزد بالاست

میرمحمدی با اشاره به اینکه هنوز بیش از ۲۴ هزار فرد بی‌سواد در استان یزد زندگی می کنند، بیان کرد: گرچه بر اساس تعاریف آماری وضعیت خوبی در استان یزد حاکم است اما وجود بیش از ۲۴ هزار فرد بی‌سواد در استان یزد هم بالاست و لازم است برای شناسایی، جذب و آموزش این افراد جدیت بیشتری به خرج داده شود.

استاندار یزد با تاکید بر اینکه شناسایی بی‌سوادان باید به صورت کامل انجام شود، عنوان کرد: اگر شناسایی کامل نباشد، اقدامات آموزشی بر اساس شناسایی های انجام شده صورت می ‌گیرد بر این اساس همواره تعدادی بی‌سواد در جامعه باقی خواهند ماند زیرا ساز و کار شناسایی کامل نبوده است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه موضوع باسوادی نباید تک بعدی باشد، اظهار داشت: باسوادی کلید ورود به اندیشه های مختلف، تجارب متعدد و دستاوردهای مختلف بشری است و باید به این نگاه به موضوع سوادآموزی نگاه شود.

سوادآموزی منحصر به قدرت خواندن و نوشتن نباشد

میرمحمدی تصریح کرد: اگر با این کلید به مقوله سوادآموزی نگاه کنیم، می توانیم درب های اندیشه بشری را باز کنیم در غیر این‌صورت سوادی که منحصر به آموزش الفبا باشد و اندیشه بشری در آن دخالتی نداشته باشد، برای بشر کارگشا نخواهد بود.

وی تاکید کرد: امروز سواد یک موضوع تک بعدی نیست در حالی که در گذشته سواد تک بعدی بود و در همین حد که فردی بتواند قدرت خواندن و نوشتن داشته باشد، کفایت می کرد اما اکنون فهمیدن و درک کردن نیز مهم است بنابراین باید در حین سوادآموزی، کلید فهم مسائل را نیز در اختیار افراد گذاشت.

استاندار یزد اظهار امیدواری کرد: کار سوادآموزی در استان یزد با همین جدیت و توان بیشتر ادامه پیدا کند و سوادآموزانی با فکر و اندیشه والا تربیت کنیم.