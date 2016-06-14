فعالیت ۵۶۰۰ واحد توزیع تجهیزات پزشکی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود بیگلر گفت: بالغ بر ۵ هزار و ۶۰۰ واحد توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی در کشور وجود دارد و این تعداد شناسایی و ثبت شده است که به احتمال زیاد این تعداد بیشتر است.

وی افزود: توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی به دو صورت انجام می شود؛ یکی فروش عمده که از طریق شرکت ها است و مجوزهای لازمه را از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی دریافت کرده اند و حتی ناظران ما در این شرکت ها حضور فعال دارند و دیگری از طریق اصناف است که در این خصوص با اصناف هماهنگی های لازم انجام شده تا بتوانیم نظارت ها را بر مراکزی که از طریق اصناف در حال فعالیت هستند تقویت و با مراکزی که مجوز نداشته باشند برخورد جدی خواهیم داشت.

بیگلر اظهار داشت: هزار و ۵۰۰ شرکت به صورت کلان توزیع و عرضه را در کشور در اختیار دارند و خرده فروشی ها بیشتر کسانی هستند که از طریق اصناف مجوز دارند و امیدواریم با طرحی که در حال برنامه ریزی است، از توان اصناف استفاده و نظارت ها را در سطح عرضه تقویت نماییم.