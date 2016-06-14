کشف سلاح و مهمات در منزل رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الرأی کویت، دستگاه های امنیتی کویت در جریان حمله به منزل «عذبی فهد احمد الصباح» رئیس سابق اطلاعات کشور کویت، مقداری سلاح و مهمات کشف کردند.

بر اساس این گزارش وزارت کشور کویت با صدور بیانیه ای اعلام کرد که دستگاه های امنیتی این کشور در جریان حمله به منزل «احمد الصباح» رئیس سابق اطلاعات کشور یک قبضه سلاح کلاشینکف، کُلت، ۴ خشاب تیراندازی و مهمات کشف کردند. سپس آن را مصادره کردند و اقدامات قانونی را در این رابطه انجام خواهند داد.

هفته اخیر نیروهای امنیتی کویت منزل «عذبی الفهد» رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی این کشور را به اتهام تلاش برای کودتا علیه دولت محاصره کرده بودند.

شایان ذکر است دادگاه کیفری کویت در پایان ماه گذشته عذبی الفهد را متهم کرد که قصد کودتا و تغییر نظام کویت را داشته است.

این ماجرا به دوم آوریل بازمی‌گردد زمانی که بیشتر کویتی‌ها بر روی تلفن‌همراه‌های خود پیامی از یک شماره ناشناس با این مضمون «دولتی غیر از دولت کویت» دریافت کردند و به کودتا علیه نظام کنونی کویت تحریک می‌کرد