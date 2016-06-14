ناحیه شهری مهرگان به ۵۶ مدرسه نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات آموزشی ناحیه شهری مهرگان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: ناحیه شهری مهرگان از پروژه های جدید است که نیازمند حمایت جدی است و باید نیازهای درمانی، آموزشی، فرهنگی این ناحیه بسرعت تامین شود تا شهروندان رضایت بیشتری داشته باشند.

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: یکی از دغدغه های جدی در مهرگان تامین مسائل روبنایی است و امروز مطالبات ساکنان این ناحیه نیز فرق کرده و توقع دارند هر روز خدمات بیشتر و بهتر شود که در این میان هر چند اقدامات خوبی صورت گرفته اما باید کارها متناسب با اعتبارات باشد.

حبیبی افزود: مدارس و فضاهای آموزشی در مهرگان از نیازهای مهمی است که باید برای تحصیل دانش آموزان فراهم شودو تحقق این امر نیازمند نگاه ویژه ای در این بخش است.

۵۶ واحد آموزشی در مهرگان نیاز است/ ۵ مدرسه آماده تحویل

وی گفت: در ناحیه مهرگان در حال حاضر ۵۶ واحد آموزشی نیاز است تا بتوانیم جوابگوی جمعیت ۱۰۰ هزار نفری باشیم که تاکنون ۵۰ هزار نفر ساکن شده اند و باید حداقل برای ۵ تا هشت هزار دانش آموز واحد آموزشی تامین شود.

حبیبی تصریح کرد: در تابستان با توجه به فصل نقل و انتقالات تعداد دانش آموزان بیشتری در مهرگان ساکن خواهند شد و باید نسبت به تامین فضای آموزشی اقدام کنیم.

معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد:مهرگان یک پروژه استانی است و نبایدنگاه شهرستانی به آن داشته باشیم و همه مسئولان وظیفه دارند برای تامین نیازها اقدام کنند زیرا مشکلات این ناحیه بر دوش شهر محمدیه و شهرستان البرز است.

وی گفت: سه مدرسه در این ناحیه در حال ساخت است که اول مهرماه تحویل خواهد شد و با تحویل مدرسه ۲۰ کلاسه که از سال قبل آماده شده می توان ثبت نام دانش آموزان را انجام داد.

حبیبی تصریح کرد: ۵ مدرسه برای ثبت نام حدود هشت هزار در ناحیه مهرگان آماده شده و در خصوص واگذاری مدرسه ۲۰ کلاسه به بخش خصوصی با توجه به شرایط ساکنان به نظر می رسد این واگذاری به مصلحت نباشد و باید پس از بررسی کامل موضوع نسبت به اجرا اقدام شود و بهتر است این کار صورت نگیرد.

وی اضافه کرد:در حوزه فرهنگی بایدبادقت و تامل جلو برویم و به نظر می رسد در واگذاری مدارس به بخش خصوصی در ناحیه مهرگان نیازمند بازنگری هستیم.

حبیبی گفت: در ناحیه شهری مهرگان ۵۶ مدرسه پیش بینی شده که ساخت ۱۸ مدرسه آغاز شده و هفت مدرسه تکمیل شده و آماده واگذاری است و ۵ مدرسه نیز تا اول مهرماه تحویل خواهد شد.