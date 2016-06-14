افزایش حضور نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، دبیرکل ناتو از تصمیم این سازمان برای افزایش حضور نظامی در رومانی خبر داد.

«ینس استولتنبرگ» در این رابطه گفت: کشورهای ما با مشکلات امنیتی غیر قابل پیش بینی روبرو هستند.

وی که این سخنان را پیش از آغاز جلسه وزرای دفاع ناتو مطرح می کرد افزود: ما در حال تصمیم گیری برای افزایش حضور مناسب در منطقه جنوب شرق و در قالب یک تیپ چند ملیتی زمینی در رومانی هستیم.

دبیرکل ناتو همچنین اعلام کرد: رومانی پیشنهاد فراهم کردن مقرهایی برای استقرار این تیپ (نظامی) در جهت سازماندهی و کمک به فعالیتهای ناتو در منطقه کرده است.

به گفته «استولتنبرگ»، رومانی قرار است فرماندهی این تیپ زمینی جدید را به عهده بگیرد.

این در حالیست که کرملین در واکنش به این تصمیم ناتو اعلام کرد که در صورت استقرار نیروهای جدید این سازمان در شرق اروپا، روسیه اقدامات مقتضی جهت حفظ امنیت خود انجام خواهد داد.

«دیمیتری پسکوف» گفت: وزارت دفاع و سایر نهادها نسبت به تغییرات در حال وقوع در مختصات نیروهای خارجی نزدیک مرزهای ما نگران هستند. آنها همه حرکات و تغییرات در این منطقه را تحلیل می کنند و قطعا اقدامات لازم در راستای انجام وظایف خود مانند حفاظت از منافع امنیت روسیه را انجام خواهند داد.