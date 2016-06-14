به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، محمدحمید فخرالدین اظهار داشت: هشتمین دوره سرشماری عمومی نفوس مسکن همزمان با سراسر کشور در استان یزد برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: این سرشماری برای نخستین بار به دو صورت حضوری و غیرحضوری برگزار می‌شود.

فخرالدین تصریح کرد: فرآیند کار سرشمای از ابتدای سال جاری در مرکز آمار ایران آغاز شده و مطابق برنامه زمان‌بندی شده، ستاد سرشماری استان نیز به زودی تشکیل خواهد شد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان بیان داشت: مرحله اول سرشماری از سوم تا ۲۴ مهرماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و مرحله دوم سرشماری به طور حضوری و با مراجعه مامور به منازل خواهد بود.

فخرالدين تصریح کرد: در صورتی که مردم به صورت اینترنتی فرم‌های سرشماری را تکمیل کنند، ضمن صرفه‌جویی در وقت خود به تسریع در انجام این طرح ملی کمک کرده‌اند.