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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۰۵

به منظور برگزاری هشتمین دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن؛

ستاد سرشماری در یزد تشکیل می‌شود

ستاد سرشماری در یزد تشکیل می‌شود

یزدـ معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد از اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن۹۵ در مهر و آبان امسال خبرداد و گفت:در این راستا ستاد سرشماری به زودی در استان تشكيل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، محمدحمید فخرالدین اظهار داشت: هشتمین دوره سرشماری عمومی نفوس مسکن همزمان با سراسر کشور در استان یزد برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: این سرشماری برای نخستین بار به دو صورت حضوری و غیرحضوری برگزار می‌شود.

فخرالدین تصریح کرد: فرآیند کار سرشمای از ابتدای سال جاری در مرکز آمار ایران آغاز شده و مطابق برنامه زمان‌بندی شده، ستاد سرشماری استان نیز به زودی تشکیل خواهد شد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان بیان داشت: مرحله اول سرشماری از سوم تا ۲۴ مهرماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و مرحله دوم سرشماری به طور حضوری و با مراجعه مامور به منازل خواهد بود.

فخرالدين تصریح کرد: در صورتی که مردم به صورت اینترنتی فرم‌های سرشماری را تکمیل کنند، ضمن صرفه‌جویی در وقت خود به تسریع در انجام این طرح ملی کمک کرده‌اند.

کد مطلب 3686278

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