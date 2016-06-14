برنامه های غنی سازی اوقات فراغت اردبیل انسجام کافی ندارد

احمد ناصری عصر سه شنبه در حاشیه جلسه ساماندهی برنامه های غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بررسی برنامه های غنی سازی نشان می دهد هر چند دستگاه ها به صورت جدا از هم اقدامات قابل توجهی دارند اما در مجموع انسجام لازم در این اقدامات مشاهده نمی شود.

وی افزود: به عنوان مثال اردوگاه ها فقط در اختیار آموزش و پرورش و یا ورزشگاه ها در اختیار اداره ورزش است و می توان با هم افزایی امکانات دستگاه ها برنامه های پربار و به واقع غنی به اجرا درآورد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان به پیش بینی ۱۶۰ پایگاه غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزی در سطح استان اشاره کرد و گفت: این پایگاه ها با ظرفیت هزار و ۵۰۰ کلاس و ۲۸۶ واحد آموزشی در ۹ زمینه مجزا ساماندهی شده اند.

ناصری متذکر شد: ثبت نام برای طرح های غنی سازی از هفت تیر ماه در تمامی مدارس، آموزشگاه ها، پژوهشگاه ها و هنرستان ها آغاز می شود.

وی با ابراز امیدواری به برگزاری پربار برنامه های غنی سازی اضافه کرد: این برنامه ها به مدت هشت هفته ادامه دارند و آموزش رشته های مهارتی و پژوهش های علمی نیز در بطن برنامه ها گنجانده شده است.

به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان سال گذشته ۷۴ هزار نفر دانش آموز در طرح غنی سازی اوقات فراغت شرکت کردند که امسال پیش بینی می شود نیمی از دانش آموزان شامل ۱۱۰ هزار نفر مشارکت داشته باشند.