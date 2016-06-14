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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۰۹

فرماندار شهرستان اسلام آباد غرب خبر داد:

برخورداری ۸۰ درصد روستاهای بخش مرکزی اسلام آبادغرب از نعمت مسجد

برخورداری ۸۰ درصد روستاهای بخش مرکزی اسلام آبادغرب از نعمت مسجد

کرمانشاه- فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب گفت: ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار در بخش مرکزی شهرستان اسلام آباد غرب از نعمت مسجد برخوردار هستند.

افشین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار در بخش مرکزی شهرستان اسلام آباد غرب از نعمت مسجد به عنوان پایگاه برگزاری مراسمات دینی ،مذهبی برخوردار هستند.

فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب افزود: در حال حاضر در ۴۵ روستای بخش مرکزی ین شهرستان مسجد وجود دارد که از این تعداد ۱۲ مسجد از مراکز فوق در دوسال اخیر ودر دولت تدبیر وامید تامین اعتبار ومورد بهره برداری قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: تعداد ۵ مسجد نیز در مراحل مختلف احداث می‌باشند که امید می‌رود با استمرار رویه مذکور و توجه دولت به ساخت مساجد روستایی در آینده‌ای نزدیک کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار تابعه بخش از نعمت مسجد برخوردار شوند.

کریمی بیان کرد: برخورداری از نعمت مساجد می‌تواند نقش موثری در پاسداشت و آموزش تعالیم دینی، انجام برنامه‌های مختلف فرهنگی و... داشته باشد.

این مسئول در پایان متذکر شد: تامین هزینه ساخت مساجد جدید به ترتیب از محل اعتبارات دولتی، خودیاری مردم و مساعدت مالی بسیج مستضعفین بوده است.

کد مطلب 3686284

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