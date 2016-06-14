نگرانیم اقتصادمقاومتی را درست اجرا نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از استخراج شاخص تولید صنعتی در ۳ ماهه انتهای سال ۹۴ خبر داد و گفت: شاخص تولید صنعتی سه ماهه آخر ۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۴.۶ درصد رشد داشته و اگر چه سه فصل اول سال گذشته شاخص های منفی را تجربه کردیم ولی در سه ماهه آخر ۴.۶ درصد رشد داشتیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: برخی از صنایع همچون خودرو با ۲۵.۱ درصد رشد منفی و سیمان، آهک و گچ با ۱۷.۳ درصد رشد منفی مواجه بوده اند، ضمن اینکه در شاخص فروش نیز ۲.۷ درصد کاهش را تجربه کرده ایم که در این میان فروش سیمان، آهک و گچ منفی ۱۷.۳ درصد و خودرو ۱۳.۸درصد منفی بوده است.

به گفته خوانساری، سال ۹۴ شاخص تولید صنعتی نسبت به سال ۹۳، حدود ۹.۸ درصد کاهش و فروش در همین مدت به میزان ۱۰.۹ درصد کاهش را تجربه کرده اند که همچنان در شاخص تولید و فروش صنایع سیمان، آهک و گچ و خودرو بیشترین کاهش را داشته اند.

وی در ادامه به میزان واردات و صادرات کشور در دو ماهه ابتدای سال جاری اشاره و خاطرنشان کرد: واردات در دو ماهه ابتدای امسال ۵.۵ میلیارد دلار و صادرات ۶.۸ میلیارد دلار بوده است که به ترتیب ۱۳.۵ درصد و ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش را تجربه می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: آنچه از این آمار برداشت می شود، آن است که وضعیت بازار و صنعت کماکان توأم با رکود است و صنایع وضعیت خوبی ندارند و این در شرایطی است که دولت در سال گذشته دو هدف عمده کاهش تورم و حل بحران تحریم را دنبال می کرد و در هر دو مورد نیز توفیق حاصل شد.

خوانساری گفت: به تازگی بحث کاهش سود بانکی مطرح شده که به تدریج نرخ سود سپرده ها کاهش یابد و امیدواریم هر چه سریعتر این کاهش به نرخ تسهیلات سرایت کند که این از جمله اقدامات خود دولت است که امید می رود توامان با آن در سایر مسائل اقتصادی نیز شاهد چنین اقداماتی باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: انتظار ما از دولت آن است که بعد از حل مشکلات اساسی که باعث عدم رشد اقتصادی کشور است، موضوع بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک معضل اساسی در دستور کار قرار گیرد، ساختارهای بانکی اصلاح شود، نرخ ارز به رقم واقعی خود برگردد و در خصوص اصلاح قیمت حامل های انرژی و رقابتی کردن فضای کسب و کار نیز اقدامات لازم صورت گیرد.

خوانساری تصریح کرد: طی چند ماه اخیر شاهد آن هستیم که بعد از سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی همه جا بحث به میان آمد و همه نیز اجرای آن را تایید کردند ولی اکنون که سه ماه از سال گذشته اثرات اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را هنوز در صنعت و تجارت کشور مشاهده نمی کنیم و بر این اساس نگران هستیم که اقتصاد مقاومتی به سرنوشت برنامه های اقتصادی دولت دچار شود و اثری بر اقتصاد نگذارد.

وی ادامه داد: علت اجرایی نشدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی آن است که هیچگاه یک آسیب شناسی جدی از عدم کامیابی برنامه های قبلی صورت نگرفته و بیشتر دولت بدنبال اجرای طرح های جدید بوده در حالی که بررسی عدم اجرای برنامه ها و پروژه ها را با دیدگاه آسیب شناسانه صورت نداده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: سال گذشته بسته خروج از رکود از سوی دولت ارائه شد اما هیچ تحلیلی بر روی آن صورت نگرفته که نکات منفی آن چه بوده و چرا اجرایی نشده است.

خوانساری عنوان کرد: اصلاح اصل ۴۴ به عنوان یکی از مترقی ترین برنامه های بعد از انقلاب هنوز به سرانجام نرسیده و مرتب قانون در مجلس وضع می شود؛ بدون اینکه آسیب شناسی از قوانین قبلی صورت گیرد.

وی گفت: در اتاق بازرگانی تلاش کردیم که از یک زاویه دیگر وارد ماجرا شده و موضوع اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار داده و مدام پایش کنیم که به همین جهت در جلسه ای که با معاون اول رئیس جمهور برگزار کردیم، اعلام کردیم که وضعیت خوبی نداریم و با توجه به اینکه سه ماه از سال گذشته هنوز اثری از اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مشاهده نمی کنیم.

خوانساری تصریح کرد: وزارتخانه ها به دنبال ارائه طرحها جدید هستند در حالی که کمتر به بررسی موانع و مشکلات حوزه خود می پردازند که این موضوع مورد استقبال معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت و قرار شد راهکارهایی را در خصوص مسائل و مشکلات پیش روی اقتصاد به دولت ارائه دهیم.