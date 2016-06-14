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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۲۸

«بان کی مون» به روسیه خواهد رفت

«بان کی مون» به روسیه خواهد رفت

دبیرکل سازمان ملل جهت شرکت در اجلاس بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ عازم روسیه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه، ۱۶ ژوئن جهت شرکت در اجلاس بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ و دیدار با «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه روانه روسیه خواهد شد.

در بیانیه ای که به همین مناسبت توسط دفتر «بان کی مون» منتشر شده آمده است: روز ۱۶ ژوئن، دبیرکل (سازمان ملل) جهت شرکت در اجلاس بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ که یک کنفرانس سالانه بین المللی مختص مسائل اقتصادی و تجاری و در سایه توجهات رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین برگزار خواهد شد به همراه دیگر مقام های شرکت کننده در سن پترزبورگ، واقع در فدراسیون روسیه حضور خواهد یافت.

گفتنی است این اجلاس قرار است از تاریخ ۱۶ تا ۱۸ ژوئن با حضور نمایندگان تجاری و مقام های ده ها کشور در سن پترزبورگ روسیه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3686296

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