واگذاری مدارس به بخش خصوصی در مهرگان منطقی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی روز سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات آموزشی ناحیه شهری مهرگان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در شرایطی که با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم واگذاری مدارس به بخش خصوصی در ناحیه شهری مهرگان منطقی نیست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: تامین فضای آموزشی در مهرگان باید دغدغه همه مسئولان استانی باشد زیرا اگر مشکلات این ناحیه بروز کند خدمات انجام شده زیر سوال می رود.

وی بیان کرد: در شرایطی که ساکنان مهرگان افراد کم درآمد هستند منطقی نیست به فکر واگذاری مدارس به بخش خصوصی باشیم زیرا مدرسه غیر انتفاعی در این منطقه جواب نمی دهد.

رشوند مدیر آموزش و پرورش شهرستان البرز هم گفت: در این ناحیه پنج واحد آموزشی ابتدایی، یک واحد راهنمایی دخترانه و یک واحد راهنمای پسرانه و در مجموع ۷ مدرسه ۱۲ کلاسه داریم که با تحویل مدارس در دست ساخت می توانیم به نیازهای سال تحصیلی جدید پاسخ دهیم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان البرز تصریح کرد: ۳۰۰ میلیون تومان برای تکمیل مدارس فاز دوم لازم است تا در مهرماه تحویل شود و در مجموع اگر یک میلیارد تومان تامین شود ۴ واحد آموزشی آماده تحویل می شود.

رشوند بیان کرد: مدرسه ۲۰ کلاسه فاز دوم تحویل نشده و اگر کمبود مدرسه جبران نشود باید مدارس مهرگان ۴ شیفته شود.

وی با واگذاری مدرسه ۲۰ کلاسه در این ناحیه از سوی راه و شهرسازی مخالفت کرد و اظهارداشت: در شرایطی که شش مدرسه برای مقاطع مختلف نیاز داریم واگذاری مدرسه ۲۰ کلاسه به بخش خصوصی به مصلحت نیست و نباید این کار صورت گیرد.

حامد مانی فر مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین هم اظهارداشت: وقتی جمعیت زیادی در ناحیه مهرگان در حال سکونت است نشان می دهد که در اجرای این طرح موفق بوده ایم و بزرگترین پروژه ملی کشور را به مرحله مناسبی رسانده ایم.

مانی فر گفت: راه و شهرسازی در راستای همراهی در حل مشکلات زیربنایی و روبنایی خدمات ارزشمند در ناحیه مهرگان انجام داده و ساخت مدرسه را خارج از وظیفه انجام داده ایم و بر اساس سیاست های دولت و وزارتخانه و برای تامن بدهی های ناشی از ساخت این واحد آموزشی درصدد واگذاری آن هستیم و این کار قانونی است.

وی اضافه کرد: سه مدرسه با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی توسط اداره راه و شهرسازی ساخته شده و با مشکلات زیادی این واحدها را ساخته ایم و برای کمک به ساکنان با بدهی فراوان در این عرصه وارد شده ایم واتنصاف نیست این خدمات نادیده گرفته شود.

مانی فر اظهارداشت: واگذاری یک مدرسه به بخش خصوصی نباید اینگونه مورد جنجال واقع شود زیرا اگر حتی این مدرسه را به بخش دولتی بدهیم از سال آینده باز مشکلات باقی است و باید فکر اساسی برای کمبودها کرد.

وی بیان کرد: به ساخت مدرسه افتخار می کنیم و اگر با واگذاری یک مدرسه نگران چند شیفته شدن واحدها هستیم باید فکری اساسی کنیم تا در زمان بازگشایی با مشکلات جدی روبرو نشویم.

مانی فر در خصوص صلاحیت افراد برای واگذاری هم اظهاردات: این کار بر عهده ما نیست و ارگانهای ذیربط باید اظهارنظر کنند.