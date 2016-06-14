دو افسر پلیس فرانسه در یک حمله تروریستی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،‌ یک فرد مهاجم و مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش یک فرمانده پلیس فرانسه را در بیرون منزل مسکونی خود با ضربات چاقو از پای درآورد و سپس همسر وی را که او نیز از کارکنان اداره پلیس فرانسه بود، کشت.

مهاجم یک جوان بیست و پنج ساله بود که در سال ۲۰۱۳ به اتهام کمک به انتقال شبه نظامیان افراطی به پاکستان به زندان افتاد و تحت نظارت سرویسهای امنیتی قرار گرفت.

شایان ذکر است فرد مهاجم توسط اعضای واحد ویژه پلیس فرانسه به ضرب گلوله کشته شد. پلیس فرانسه و منابع قضایی این کشور نام این جوان مهاجم را «لاروسی آبالا» اعلام کرده اند.‌

«فرانسوآ اولاند» رئیس جمهور فرانسه با اشاره به بالا بودن خطر حمله تروریستی در این کشور، گفت که این کشتار «بطور غیرقابل انکاری یک اقدام تروریستی» بشمار می رود. وزارت کشور فرانسه نیز این حمله را «یک اقدام تروریستی مطرود» خواند.

گفتنی است این حمله تروریستی در حالی اتفاق افتاد که نیروهای پلیس در سراسر فرانسه برای جلوگیری از وقوع حملات تروریستی در جریان مسابقات فوتبال «یورو ۲۰۱۶» در حالت آماده باش کامل بسر می برند.

گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله تروریستی را برعهده گرفت.

چنانچه ثابت شود گروه تروریستی داعش در این حمله تروریستی دست داشته است، این نخستین حمله اعضای داعش به داخل خاک فرانسه از زمان اعلام وضعیت اضطراری در این کشور خواهد بود؛‌ وضعیتی اضطراری که پس از وقوع چندین حمله در ماه نوامبر گذشته در پاریس و مرگ بیش از ۱۳۰ نفر، در فرانسه برقرار شد.