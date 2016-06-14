دو طرح اشتغالزا در راستای اقتصاد مقاومتی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عسگری سوادجانی ظهر سه شنبه در مراسم دیدار استاندار چهارمحال و بختیاری با کارکنان میراث فرهنگی با اشاره به اینکه دو طرح اشتغالزا در راستای اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری در بخش صنایع دستی راه اندازی شده است، عنوان کرد: راه اندازی مجتمع تولید نمد از مهمترین طرح های اشتغالزای میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری در سالجاری بوده است.

وی بیان کرد: برای ساخت این مجتمع تولیدی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: مجتمع تولید نمدچهارمحال و بختیاری زمینه اشتغال ۱۲ نفر را به صورت مستقیم فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی مجتمع خاتم در روستای شیخ شبان دومین طرح اشتغالزا در این استان است، ادامه داد:برای تجهیز این مجتمع یک میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال اعتبار ملی از محل توسعه و تجهیز کارگاه های صنایع دستی اختصاص یافته است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری گفت: با راه اندازی این مجتمع زمینه اشتغال ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم فراهم شده است.