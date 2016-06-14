افتتاح یک واحد مرغداری گوشتی تمام اتوماتیک در شهرستان اهر

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه به مناسبت هفته جهاد کشاورزی و با حضور فرماندار و مسئولان شهرستان اهر، یک واحد مرغداری گوشتی تمام اتوماتیک در روستای کردلقان شهرستان اهر افتتاح شد.

این واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت ۲۰ هزار قطعه ای و تولید ۲۴۵ تن مرغ زنده در سال، در ۵ هزار و ۶۰۰ مترمربع مساحت اعم از زمین و سالن در روستای کردلقان شهرستان اهر به بهره برداری رسید.

برای احداث این واحد مرغداری گوشتی اعم از آورده شخصی و تسهیلات بانکی، ۱۴میلیارد ریال هزینه شده است و همچنین امکان اشتغال زایی چهار نفر به صورت مستقیم فراهم شد.