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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۰۳

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی صورت گرفت؛

افتتاح یک واحد مرغداری گوشتی تمام اتوماتیک در شهرستان اهر

افتتاح یک واحد مرغداری گوشتی تمام اتوماتیک در شهرستان اهر

اهر - یک واحد مرغداری گوشتی تمام اتوماتیک در روستای کردلقان شهرستان اهر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه به مناسبت هفته جهاد کشاورزی و با حضور فرماندار و مسئولان شهرستان اهر، یک واحد مرغداری گوشتی تمام اتوماتیک در روستای کردلقان شهرستان اهر افتتاح شد.

این واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت ۲۰ هزار قطعه ای و تولید ۲۴۵ تن مرغ زنده در سال، در ۵ هزار و ۶۰۰ مترمربع مساحت اعم از زمین و سالن در روستای کردلقان شهرستان اهر به بهره برداری رسید.

برای احداث این واحد مرغداری گوشتی اعم از آورده شخصی و تسهیلات بانکی، ۱۴میلیارد ریال هزینه شده است و همچنین امکان اشتغال زایی چهار  نفر به صورت مستقیم فراهم شد.

کد مطلب 3686305

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