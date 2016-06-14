مکالمه تلفنی«پوتین» و نخست وزیر اسلواکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه روز سه شنبه طی تماسی تلفنی با نخست وزیر اسلواکی در مورد روابط دوجانبه میان دو طرف گفتگو کرد.

«دیمیتری پسکوف»، سحنگوی کرملین با اعلام این خبر گفت: مکالمه تلفنی میان «پرزیدنت پوتین» و نخست وزیر «فیکو» به تازگی تمام شد. رئیس جمهور و نخست وزیر در مورد روابط دوجانبه و در صدر آن، حوزه اقتصادی گفتگو کردند.

وی افزود: موضوع مورد بحث دو طرف معطوف به ریاست پیش روی اسلواکی در اتحادیه اروپا بود.

به گفته سرویس خبری کرملین، «رابرت فیکو»، ریاست کشورش بر اتحادیه اروپا را از اولویت های اسلواکی خواند. دو طرف همچنین درباره حفظ روابط دوجانبه به توافق رسیدند.