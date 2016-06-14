برگزاری یادبود «ابوذرهای زمان» با حضور قاری مصری در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی این اداره کل، حجت‌الاسلام رضا جعفری، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک تبریز در گفت‌وگو با روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه آذربایجان‌شرقی، اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن سالروز ولادت امام حسن مجتبی(ع) سلسله جلسات سخنرانی استاد فروغی، به همراه قرائت عادل الباز، قاری برجسته مصری و مداحی ذاکرین اهل‌بیت(ع) تدارک دیده شده است.

وی افزود: این مراسم همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء از ۱۵ رمضان تا ۳۰ رمضان ویژه بانوان و آقایان در مسجد طوبی تبریز برپا خواهد شد.

حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به اینکه این مراسم به یاد و خاطر شهدای مدافع حرم است، گفت: جهت تجلیل از روح بلند شهدای مدافع حرم، بر آن شدیم که مراسمی برای یادبود این شهدای بزرگوار با نام ابوذرهای زمان تدارک دیده شود تا شهامت و دلیری جوانان نسل امروز را در معرض همگان قرار دهیم.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه ناحیه یک تبریز در پایان یادآور شد: امروز اگر در دفاع از حرمین شریفه، جوانان ایستادگی و دفاع می‌کنند نتیجه تربیت نسل مقاوم معمار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری است.