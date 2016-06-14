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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۱۴

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه ناحیه یک تبریز خبرداد:

برگزاری یادبود «ابوذرهای زمان» با حضور قاری مصری در تبریز

برگزاری یادبود «ابوذرهای زمان» با حضور قاری مصری در تبریز

تبریز - رئیس اداره اوقاف و امورخیریه ناحیه یک تبریز از برگزاری یادبود شهدای مدافع حرم با نام ابوذرهای زمان در شب‌های ماه مبارک رمضان با حضور قاری مصری در مسجد طوبی تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی این اداره کل، حجت‌الاسلام رضا جعفری، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک تبریز در گفت‌وگو با روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه آذربایجان‌شرقی، اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن سالروز ولادت امام حسن مجتبی(ع) سلسله جلسات سخنرانی استاد فروغی، به همراه قرائت عادل الباز، قاری برجسته مصری و مداحی ذاکرین اهل‌بیت(ع) تدارک دیده شده است.

وی افزود: این مراسم همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء از ۱۵ رمضان تا ۳۰ رمضان ویژه بانوان و آقایان در مسجد طوبی تبریز برپا خواهد شد.

حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به اینکه این مراسم به یاد و خاطر شهدای مدافع حرم است، گفت: جهت تجلیل از روح بلند شهدای مدافع حرم، بر آن شدیم که مراسمی برای یادبود این شهدای بزرگوار با نام ابوذرهای زمان تدارک دیده شود تا شهامت و دلیری جوانان نسل امروز را در معرض همگان قرار دهیم.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه ناحیه یک تبریز در پایان یادآور شد: امروز اگر در دفاع از حرمین شریفه، جوانان ایستادگی و دفاع می‌کنند نتیجه تربیت نسل مقاوم معمار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری است.

کد مطلب 3686311

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