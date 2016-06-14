به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه آذربایجان شرقی حجتالاسلام علی عیسیزاده در این خصوص اظهار کرد: قبل از شروع ماه مبارک رمضان در جهت آمادهسازی امامزاده سیداسماعیل(ع) مراسم عطرافشانی و غبارروبی و تمامی اقدامات لازم نیز در جهت استقبال از ماه میهمانی خدا انجام شده بود.
وی افزود: طرح ضیافت الهی از اولین روز ماه مبارک رمضان شروع شده است که از عموم مردم شهرستان میانه دعوت میشود تا در این برنامهها شرکت کنند.
وی ادامه داد: برگزاری نمازهای یومیه به صورت جماعت، سخنرانی در خصوص فضیلت ماه مبارک رمضان، بیان احکام، موضوعات و مباحث روز، قرائت قرآن، جزءخوانی، ترتیلخوانی و ... از جمله برنامههایی است که در قالب طرح ضیافت الهی در حال برگزاری میباشد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان میانه خاطرنشان کرد: در کنار این طرح، محفل انس با قرآن نیز برای خواهران و برداران همراه با تفسیر موضوعی قرآن در این شهرستان در حال برگزاری میباشد.
وی در خصوص ویژه برنامههای شبهای قدر، یادآور شد: برپایی سفرهی سحری برای هفت هزار نفر در هرشب به همراه قرائت قرآن، مراسم احیاء دعای جوشنکبیر، نیایش و مناجات و همچنین سخنرانی ازجمله برنامههای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان میانه برای لیالی قدر میباشد.
وی یادآور شد: در شبهای قدر در تمامی مساجد شهرستان برنامهی مناجات و دعا و ... خواهیم داشت.
حجتالاسلام عیسیزاده در خصوص دیگر برنامههای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان میانه، خاطرنشان کرد: استقرار مبلغ اعزامی از قم در ایستگاه "واقف باشیم" و همچنین پاسخگویی به مسائل شرعی، مشاورهی دینی و بازگویی مباحثی در خصوص وقف، توسط این مبلغان از دیگر برنامههای این اداره بوده که هم باعث ترویج فرهنگ وقف و هم دیگر مسائل دینی میشود.
وی گفت: طرح خیمههای معرفت نیز توسط چهار استاد با برپایی غرفههای متنوع فرهنگی در تلاش برای ترویج مباحث دینی بوده و همچنین مهد آدینه نیز توسط ستاد نماز جمعه این شهرستان در اختیار ما گذاشته شده است تا کودکان در آنجا نگهداری و از امکانت مهد استفاده کنند.
وی افزود: در روزهای پنجشنبهی هرهفتهی ماه مبارک رمضان نیز چهار مسجد شاخص را انتخاب کرده و در آنجا مراسم افطاری ساده، که هزینهی آن از طریق مردم و هیئت امنا امامزاده و ... تامین میشود، برگزار میکنیم.
این مسئول ادامه داد: بهمنظور برگزاری مراسم جشن تولد امامحسن مجتبی(ع) در امامزاده سیداسماعیل(ع) نیز هماهنگیهای لازم در جهت مولودیخوانی فراهم شده و همکاریهای لازم نیز با اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان انجام شده است.
وی در خصوص برنامههای اداره اوقاف شهرستان میانه برای روز قدس نیز گفت: در روز قدس حرکت مردم از میدان معلم تا امامزاده سیداسماعیل(ع) خواهد بود که پس از آن نیز نماز به جماعت اقامه خواهد شد.
وی گفت: برگزاری این گونه مراسمات در جهت ترویج و تبلیغ معارف دینی و همچنین جذب جوانان به سمت زندگی در سایهی معارف دینی میباشد.
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