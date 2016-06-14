خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: بیست و سوم خردادماه یعنی سه روز گذشته گزارشی با عنوان «افتتاح پروژه شهید کیانپور کرج در هاله‌ای از ابهام» در خبرگزاری مهر منتشر شد. در این گزارش به عدم بهره برداری تقاطع غیرهمسطح شهید کیانپور واقع در منطقه میانجاده پرداخته شد.

عدم بهره برداری از این پروژه تکمیل شده علاوه بر اعتراض شهروندان اعتراض برخی از اعضای شورای شهر کرج را هم به دنبال داشته است یکشنبه ۱۸ خردادماه غفور قاسمپور، سخنگوی شورای شهر کرج در خصوص عدم بهره برداری پروژه عمرانی «شهید کیانپور» به شهرداری تذکر داد و گفت: گویا قرار است یکی از مقامات کشوری این پروژه را افتتاح کند.

وی در ادامه جلسه علنی شورای شهر با اشاره به اعتراض مردم و رسانه های استان، گفت: شهرداری کرج می‌تواند این پروژه را به صورت آزمایشی افتتاح کند تا یکی از گره های ترافیکی شهر باز شود.

محمود دادگو، رئیس شورای شهر کرج نیز با تایید اظهار نظر سخنگوی شورا پیرامون بهره برداری هر چه سریع تر پروژه عمرانی شهید کیانپور، گفت: این پروژه تکمیل شده است.

در این میان خبرگزاری مهر اقدام به انتشار اعتراض شهروندانی کرد که هر روز غروب مجبور به تحمل صف طولانی ترافیک در منطقه میانجاده بودند. پس از گذشت دو روز از این انتشار بنرهای در حوالی این پروژه نصب شد که حکایت از افتتاح این پروژه در ۲۶ خردادماه یعنی فردا دارد.

بنر دیگری در نزدیکی این پروژه نصب شده است که حکایت از حضور دکتر مسعود پزشکیان نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ پروژه شهید کیانپور اسفندماه سال ۹۲ با مبلغ اولیه قرارداد ۲۵۰ میلیارد ریالی که مطابق با مصوبات شورای اسلامی شهر و بنا به نیازهای ترافیکی منطقه است زمین زده شد طبق گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج هدف اصلی اجرای این پروژه روانسازی ترافیک منطقه با توجه به حجم بالای ترددها است.

تقاطع غیرهمسطح شهید کیانپور به صورت سه سطحی اجرا شده که پل روگذر آن برای انجام گردش شمال به شرق و زیرگذر تقاطع برای تامین حرکت گردش به چپ، در مسیر غرب به شمال است. طول کلی پل روگذر ۴۴۳ متر، طول عرشه روگذر ۲۸۳ متر و طول رمپ های روگذر ۱۶۰ متر است.

مساحت عرشه پل روگذر سه هزار و ۴۰۰ متر و دارای دو خط اصلی عبور است همچنین زیرگذر تقاطع شهید کیانپور با طول کلی ۴۲۵ متر دارای دو خط عبوری است.