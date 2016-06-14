چورکین: دی میستورا برای برگزاری دور جدید مذاکرات سوریه تردید دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ویتالی چورکین» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد روز سه شنبه اعلام کرد که «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه برای برگزاری دور جدید مذاکرات صلح این کشور تردید دارد.

چورکین در گفتگو با شبکه «روسیه ۲۴» اظهار داشت که سازمان ملل به هیات مخالفان سوری موسوم به هیات ریاض توجه زیادی نشان می دهد این در حالی است که دولت سوریه آمادگی خود را برای انجام مذاکرات ابراز نموده است.

نماینده روسیه در سازمان ملل تصریح کرد که مذاکرات سوریه در حال حاضر با تعلیق مواجه است و دی میستورا به دلیل عدم فراهم بودن زمینه، برای برگزاری دور جدید این مذاکرات تردید دارد.

چورکین گفت: ما به دی میستورا توضیح دادیم که دولت دمشق برای مذاکره آماده است و برخی از رهبران گروه های مختلف مخالفان سوری دیدگاه های معتدلی دارند.

وی همچنین اظهار داشت که آمریکا در جدا کردن مخالفان سوری از تروریست ها ناکام بوده است. چورکین همچنین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به همراه بان کی مون دبیرکل سازمان ملل و استفان دی میستورا نماینده ویژه این سازمان در امور سوریه روز پنج شنبه در سن پترزبورگ موضوع سوریه را مورد بررسی قرار خواهند داد.