به گزارش خبرگزاري مهر، آثار اين مجموعه منتخبي از پوستر و نقاشي هاي خلق شده بين سال هاي 1380 تا 1385است كه اكثر آثار با استفاده از نرم افزارهاي ديجيتالي در تركيب با شيوه هاي نقاشي غيرديجيتالي خلق شده اند.

به استثنا چند پوستر اين مجموعه كه در نمايشگاههاي وب ارائه شده اند، بقيه آثار براي اولين بار است كه به نمايش گذاشته مي شود. مضمون همه اين پوسترها و نقاشي ها مذهبي است و با الهام از فرم هاي سنتي انتزاعي و تجريدي در تركيب با خطوط خوشنويسي و كوفي بنايي (از عناصر تزئينات معماري ايراني ـ اسلامي) خلق شده اند. اين مجموعه قرار است تا پايان سال در شهرهاي مختلف به نمايش گذاشته شود.

علي وزيريان متولد سال 1339 در تهران و فارغ التحصيل رشته نقاشي از دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران است. چهره او به عنوان يكي از مطرحترين طراحان گرافيك معاصر ايران شناخته مي شود و اولين نمايشگاه انفرادي وي در سال 1367 برگزار شده و تاكنون در بيش از پنجاه نمايشگاه جمعي در زمينه نقاشي و گرافيك شركت داشته است.

وزيريان از سال 1382 فعاليت خود را در زمينه سينما با فيلم كوتاه "باز باران" آغاز كرد. اين اثر تاكنون در بسياري از جشنواره هاي معتبر بين المللي حضور پيدا كرده و جوايز گوناگوني را به خود اختصاص داده است. پروانه زرين بهترين فيلم كوتاه بخش بين الملل و ديپلم افتخار بهترين كارگرداني هجدهمين جشنواره فيلم كودك و نوجوان اصفهان، فيل نقره اي جشنواره فيلم كودك و نوجوا ن هند و جايزه ويژه هيئت داوران جشنواره فيلم هيوستون آمريكا بخشي از اين جوايز است.

"باز باران" اخيرا در جشنواره هاي فيلم كودك و نوجوان توكيو و تورنتو و مكزيك به نمايش درآمده و "خدا نزديك است" به عنوان نخستين فيلم بلند وزيريان اكنون در مراحل فني قرار دارد.