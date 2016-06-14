صرفه جویی۳ میلیون مترمکعب آب با اجرای طرح تغییر الگوی کشت در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بناب با موفقیت آمیز خواندن اقدامات این شورا در این شهرستان گفت: با تلاش مسئولین امور آب و همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در جریان سال ۹۴ تعداد ۶۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد.

وی افزود: در سه ماهه اول امسال نیز تعداد ۱۲ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان مسدود شدند.

فرماندار بناب همچنین با بیان اینکه میزان بارندگی شهرستان در سال زراعی جاری ۲۶۴ میلی متر است؛ گفت: این میزان بارش در مقایسه با میانگین مشابه سال قبل بارندگی افزایش نیافته است و در مجموع ۱۲ درصد کاهش بارندگی داریم ولی میزان آب چاههای کشاورزی به میزان یک متر و ۳۰ درصد افزایش یافته است.

فرج اللهی تصریح کرد: این وضعیت نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته در شورای حفاظت آب نتیجه داده و بایستی این سیاست همچنان در این شهرستان ادامه یابد.

وی با بیان اینکه از بابت اقدامات صورت گرفته در تغییر الگوی کشت سه میلیون متر مکعب آب در شهرستان بناب صرفه جویی شده است؛ یادآور شد: از محل انسداد ۶۲ حلقه چاه کشاورزی غیرمجاز نیز ۵۵۰ متر مکعب آب صرفه جویی شده است.

فرماندار بناب سپس با اشاره به انتخاب روستای قره چپق بعنوان پایلوت در اجرای طرح تغییر الگوی کشت گفت: با اجرای موفقیت آمیز این طرح در این روستا که در سایه همکاری اهالی روستا به ثمر نشست امیدواریم این طرح به سایر روستاهای شهرستان و روستاهای دیگر استان انتقال یابد.

فرج اللهی با اذعان به اینکه هم اکنون در شهرستان بناب ۴ هزار و ۷۰۰ حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد؛ گفت: امیدواریم با همکاری خود مردم مثل اهالی روستای قره چپق نسبت به انسداد چاههای غیرمجاز کشاورزی اقدام شود.

به گفته فرماندار بناب، بر اساس برنامه ابلاغی امسال باید ۵۲۹ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان بناب مسدود شوند که بایستی با فرهنگ سازی و مهیاکردن شرایط مردم داوطلبانه نسبت به مسدود کردن چاههای کشاورزی غیرمجاز اقدام نمایند.