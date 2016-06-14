افتتاح پروژه های آبیاری قطره ای در شهرستان بناب

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه همچنین دو پروژه دیگر آبیاری قطره ای به مساحت ۳/۳ هکتار واقع در روستای چلقایی بناب افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

این پروژه ها که مربوط به طرح های بخش خصوصی و در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی است با هدف مصرف بهینه آب کشاورزی اجرا شده اند.

برای اجرای این پروژه ها مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال هزینه شده که ۸۰ درصد این مبلغ از محل کمک های بلاعوض دولتی پرداخت شده است.

مهندس جعفر صادقی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بناب در مراسم بهره برداری از این طرح ها در سخنانی کوتاه اظهار کرد: اجرای طرح آبیاری قطره ای در یک هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی شهرستان بناب هم اکنون درحال اجراست که این طرح به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

شهرستان ۱۴۰ هزار نفری بناب واقع در ۱۱۰ کیلومتری جنوب استان آذربایجان شرقی دارای ۲۸ روستای تابعه است که شغل اکثر جمعیت آنها کشاورزی و دامداری است و با خشکیده شدن دریاچه ارومیه، کمبود نزولات آسمانی و همچنین نقصان در آب های زیرزمینی طرح آبیاری قطره ای بعنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گرفته تا از نابودی کشاورزی بعنوان شغل پایه روستاییان و تولید ارتزاق مردم جلوگیری شود.