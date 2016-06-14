به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه آذربایجان شرقی حجت‌الاسلام محمد پرورش در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر، اظهار کرد: طرح ضیافت الهی با هدف ترویج و تبلیغ مفاهیم قرآنی و ایجاد فضای معنوی انس با قرآن کریم و اجرای دقیق نیات واقفان خیراندیش به اجرا درآمده است.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان شبستر ادامه داد: طرح ضیافت الهی از ابتدای ماه مبارک رمضان در مسجد جامع شبستر و همچنین سایر مساجد و بقعه متبرکه صوفیان در حال برگزاری است که با استقبال گسترده عموم مردم نیز روبرو شده است.

حجت‌الاسلام پرورش با اشاره به برنامه‌های تدارک دیده شده در این ایام الهی ماه مبارک رمضان، گفت: سخنرانی روحانی، پرسش و پاسخ به مسائل شرعی و شبهات، جزءخوانی و برپایی نمازهای جماعت از جمله‌ ویژه برنامه‌های این طرح می‌باشد.

وی ادامه داد: همچنین برنامه شبی با قرآن در ۱۹ رمضان و ترتیل خوانی قرآن کریم در مسجد صاحب الزمان شبستر از دیگر برنامه‌ها در اجرای طرح ضیافت الهی است.

حجت‌الاسلام پرورش خاطرنشان کرد: در شب‌های قدر نیز ویژه برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در مساجد این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه ماه رمضان فرصتی مناسب جهت بهره‌گیری از فضائل این ماه است، گفت: ترویج مسائل قرآنی، روح معنویت و ایمان را در جامعه گسترش داده و سبب جذب جوانان به سمت معنویات می‌شود.