ترکیب کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۲ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم شناخته شدند که در این آنها، برخی چهره ها از اعضای کمیسیون مجلس نهم هستند که در این دوره از مجلس شورای اسلامی نیز تصمیم گرفتند در کمیسیون بهداشت و درمان باشند.

- مسعود پزشکیان

- بشیر خالقی

- سیامک مره صدق

- یعقوب شیویاری

- بهروز بنیادی

- ابوالفضل سروش

- همایون یوسفی

- منوچهر جمالی سوسفی

- محمدحسین قربانی

- محمد نعیم امینی فرد

- علی نوبخت حقیقی

- حسینعلی شهریاری

- احمد همتی

- حیدر علی عابدی

- اکبر رنجبرزاده

- اکبر ترکی

- سیدمرتضی خاتمی

- احمد حمزه‌ای

- اصغر سلیمی

- عباسعلی پوربافرانی

- امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی

- محسن علیجانی زمانی

در بین این اسامی، نام های مسعود پزشکیان، سیامک مره صدق، حسینعلی شهریاری، محمد حسین قربانی، چهره هایی هستند که در مجلس نهم نیز عضو همین کمیسیون بودند. این در حالی است که نام رسول خضری در ترکیب کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم به چشم نمی خورد، به رغم اینکه در این دوره نیز نماینده است.