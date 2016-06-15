تقاطع غیرهمسطح «شهید کیانپور» کرج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید کیانپور (میانجاده) افتتاح شد و مقرر است تا ساعتی دیگر خانه ملت کرج نیز افتتاح شد.

اولین پروژه ای که امروز به بهره برداری رسید، پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید کیانپور است که اسفندماه سال ۹۲ با مبلغ اولیه قرارداد ۲۵۰ میلیارد ریالی که مطابق با مصوبات شورای اسلامی شهر و بنا به نیازهای ترافیکی منطقه، آغاز شد، هدف اصلی اجرای این پروژه روانسازی ترافیک منطقه میانجاده با توجه به حجم بالای ترددها است.

این پروژه به صورت سه سطحی اجرا شده که پل روگذر آن برای انجام گردش شمال به شرق و زیرگذر تقاطع برای تامین حرکت گردش به چپ، در مسیر غرب به شمال است. طول کلی پل روگذر ۴۴۳ متر، طول عرشه روگذر ۲۸۳ متر و طول رمپ های روگذر ۱۶۰ متر است.

افتتاح خانه ملت در کرج

مساحت عرشه پل روگذر سه هزار و ۴۰۰ متر و دارای دو خط اصلی عبور است همچنین زیرگذر تقاطع شهید کیانپور با طول کلی ۴۲۵ متر دارای دو خط عبوری است.

و اما دومین پروزه ای که امروز تا ساعتی دیگر به بهره برداری می رسد ساختمان خانه ملت است که به همت سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال احداث شده است. ساخت ساختمان خانه ملت به منظور استقرار نمایندگان کرج در مجلس شورای اسلامی آذرماه سال ۹۲ به سازمان عمران شهرداری کرج واگذار شد.

این پروژه به عنوان یکی از مهمترین اقدامات سازمان عمران در شش طبقه با مساحت ۶۰۰ متر و زیربنایی حدود دو هزار و ۳۲۰ متر مربع در قالب سه طبقه همکف و دو طبقه منفی به بهره برداری می رسد.