۲۶ خرداد ۱۳۹۵، ۲:۱۶

رقابتهای کوپا آمه ریکا - آمریکا؛

برکناری دونگا از تیم ملی فوتبال برزیل/ سرمربی جدید مشخص شد

سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل به دلیل حذف زودهنگام این تیم از رقابتهای کوپا آمه ریکا از سمت خود برکنار شد. مسئولان فوتبال برزیل بلافاصله جانشین دونگا را انتخاب و معرفی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال برزیل پس از شکست یک بر صفر مقابل پرو از صعود به مرحله حذفی رقابتهای کوپا آمه ریکا بازماند.

کنفدراسیون فوتبال برزیل پس از بازگشت سلسائو از ایالات متحده اقدام به اخراج سرمربی تیم ملی این کشور کرد.

«تیته» جایگزین دونگا در تیم ملی برزیل شده است. این مربی در ماه اوت هدایت تیم المپیک برزیل را هم بر عهده خواهد داشت. وی باید برزیل را به اولین مدال طلای المپیک برساند.

دونگا که در جام جهانی ۱۹۹۴ کاپیتان تیم فوتبال برزیل بود و با این تیم قهرمان شد حد فاصل سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ هم هدایت زردپوشان را بر عهده داشت اما از سمت خود برکنار شد.

