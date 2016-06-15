به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای فوتسال جام رمضان قم به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای غیر رسمی فوتسال کشور سه شنبه شب در سالن شهید حیدریان قم ادامه یافت و در بازیهای برگزار شده ۲۵ گل به ثمر رسید.
در مسابقات برگزار شده در سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان از گروه ۴، تیمهای پگاه و تصفیه آب معصومی به دیدار هم رفتند که این بازی یک طرفه با شکست سنگین پگاه همراه بوده به طوری که در این مسابقه تیم تصفیه آب معصومی با ارائه یک بازی برتر توانست حریف خود را ۱۲ بر ۳ شکست دهد و صدرنشین گروه ۴ شود.
در دیگر بازی برگزار شده از گروه ۴ تیمهای فوتسال ستارگان آرش و پارسا که از تیمهای قدرتمند و خوب این مسابقات به شمار میروند برابر هم قرار گرفتند که این بازی با تساوی ۲ بر ۲ همراه بود تا دو تیم در نخستین دیدار خود در این رقابتها در کسب پیروزی ناکام بمانند.
در یکی دیگر بازیهای برگزار شده از گروه اول این مسابقات نیز تیمهای فوتسال خادم الحسین و امیران اسپورت در یک بازی حساس به مصاف هم رفتند که این بازی دیدنی نیز برندهای نداشت و حاصل تلاش دو تیم تساوی ۳ بر ۳ بود.
این تساوی در حالی به دست آمد که امیران اسپورت در نخستین دیدار خود در این رقابتها پیروز شده بود اما خادم الحسین به دلیل برخورد با قرعه استراحت در دور اول، نخستین دیدار خود در این پیکارها را انجام میداد.
دور گروهی این مسابقات امشب ادامه پیدا میکند به طوری که تیمهای دنیای ورزش با انقلاب بحرین و علمدار با شهباز مسابقه خواهند داد ضمن این که یک بازی حساس بین سقف بهمن و سفیر برگزار میشود که در تعیین سرنوشت تیم هیا صعود کننده از گروه ۲ نقش تاثیرگذاری دارد.
۲۰ تیم حاضر در این مسابقات در قالب ۴ گروه ۵ تیمی قرار گرفتهاند که از هر گروه ۲ تیم به مرحله بعد صعود میکنند و مسابقات مرحله یک چهارم نهایی را به صورت حذفی برگزار میکنند.
در شب سوم فوتسال جام رمضان قم رخ داد؛
شکست سنگین تیم پگاه و تساوی آرش و امیران برابر حریفان
قم - شب سوم مسابقات فوتسال جام رمضان قم با شکست سنگین تیم پگاه و تساوی تیمهای آرش و امیران برابر حریفان دنبال شد.
به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای فوتسال جام رمضان قم به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای غیر رسمی فوتسال کشور سه شنبه شب در سالن شهید حیدریان قم ادامه یافت و در بازیهای برگزار شده ۲۵ گل به ثمر رسید.
نظر شما