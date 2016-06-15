حفظ و بقای منابع طبیعی مستلزم حصول مدیریت یکپارچه است

علی کیان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم حفظ منابع طبیعی به عنوان ظرفیت و ثروتی عمومی و تأثیرگذاری آن در حوزه های متعدد اظهار داشت:بدون تردید مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران نهایت تلاش خود را در این حوزه به کار خواهد بست، اما تحقق این امر خطیر به نحوی شایسته، مستلزم همگرایی و هم افزایی میان تمامی دستگاه ها و نهادهای ذیربط است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت:یکی از مشکلات اساسی ما در این عرصه، مشمول تعریف و اجرای برخی از طرح ها و پروژه های عمرانی برخی وزارتخانه ها می شود که مستلزم هماهنگی های هرچه بیشتر با منابع طبیعی است.

وی افزود:بدون تردید با تحقق مدیریت یکپارچه می توان با همسویی وهم افزایی سازنده، از برخی تداخل ها پیشگیری کرد و به نحو مطلوب تری حافظ منافع و منابع طبیعی و زیست محیطی بود.

کیان گفت: عموما دستگاه های فعال در حوزه عمرانی در بهره برداری از پروژه ها، کم هزینه ترین طرح ها را مد نظر قرار می دهند اما علیرغم منطقی بودن چنین رویکردی در شرایط اقتصادی فعلی، نباید از نظر دور داشت که تبعات و تأثیرگذاری طرح ها در ابعاد متعددی قابل بررسی است و باید در این بخش به الزامات عرصه منابع طبیعی نیز توجه شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران عنوان کرد:اگر چه ممکن است در مقطع کوتاه مدت، هزینه های حداقلی در پروژه ها خوشایند به نظر برسد اما در بلند مدت مسبب تبعات جبران ناپذیری خواهد بود که بعضا بسیار هزینه ساز هستند.

وی یادآور شد:ظرفیت های قانونی مطلوبی در حوزه حفظ منابع طبیعی وجود دارد که با عمل به آن می توان استعدادهای موجود در این عرصه را به نحوی شایسته حفظ کرد.