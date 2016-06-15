مراکز انتقال خون پایتخت در شان اهدا کنندگان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر پورفتح الله با عنوان این مطلب که می خواهیم حجم مراجعات به مراکز انتقال خون را افزایش دهیم، تاکید کرد: باید به سمت مراکز جامع انتقال خون برویم تا همه فعالیت های مبتنی بر اهدا در آن مرکز انجام شود.

وی گفت: باید در این مراکز اهداکنندگان علاوه بر اهدای کامل خون خود بتوانند اهداکننده مستقیم پلاسما و پلاکت هم باشند.

پورفتح الله افزود: اهدای مستقیم پلاسما که در تولید داروهای مشتقه از پلاسما کاربرد دارد نقش قابل توجهی در خودکفایی تولید این داروها ایفا می کنند.

وی گفت: همچنین در این مراکز فرد می تواند اهداکننده داوطلب سلول های بنیادی خون سازش باشد که می تواند مشکل پیوند مغز استخوان را در کشور مرتفع کند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، به وجود ۱۱ مرکز اهدای خون در تهران اشاره کرد و افزود: این مراکز به سبب فضای کوچکی که دارند در شأن اهداکنندگان نیست و تصمیم داریم در ۵ نقطه شهر تهران مراکز جامع اهدای خون با همکاری شهرداری تهران ساخته شود.

پورفتح الله با اشاره به اینکه در بحث خون و فرآورده های خونی به خودکفایی رسیده ایم، گفت: در خصوص داروهای مشتقه از پلاسما هم برنامه های بسیار خوبی داریم و اکنون در جهان، مصرف گلبول قرمز به پلاسما، یک به پنج است یعنی از هر پنج گلبول قرمزی که در مراکز درمانی استفاده می شود یک واحد پلاسما مصرف می شود و ۴ واحد دیگر پلاسما از بین می رود.

وی افزود: ایران یکی از کشورهایی است که پلاسمای مازاد را جمع آوری می کند و آن را به شرکت های معتبر اروپایی که تولیدکننده داروهای مشتق از پلاسما هستند، می فروشد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت: در مجموع ظرفیت جمع آوری ۴۰۰ هزار لیتر پلاسما را در کشور داریم و اگر تا دو سال آینده بتوانیم این ظرفیت را به ۶۰۰ هزار لیتر برسانیم تقریبا تولید همه داروهای مشتق از پلاسما با پلاسمای ایرانی تامین می شود.

پورفتح الله در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا امکان تولید داروهای مشتق از پلاسما در کشور وجود دارد، اظهارداشت: این اقدام از طریق قراردادهای مشارکتی انجام می شود و سازمان انتقال خون از بخش خصوصی دعوت کرده است و دو شرکت بزرگ در این زمینه مشغول فعالیت هستند و حتی قراردادهایشان را با بخش خصوصی امضا کردند و جایابی زمین یکی از این شرکت ها نیز انجام شده است.