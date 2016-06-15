سه ورزشکار کردستانی به اردوی تیم های ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسراء جوانمردی قایقران کردستانی به پنجمین مرحله اردوی تیم ملی روئینگ دختران نوجوانان به منظور حضور موفق در مسابقات کسب سهمیه المپیک نوجوانان فراخوانده شد.

در این مرحله از اردوی تیم ملی، کادر فنی فدراسیون اسراء جوانمردی بانوی قایقران کردستانی را فراخواند تا تمرینات خود زیر نظر مربیان روئینگ کشور انجام دهد.

قایقرانان حاضر در اردوی تیم ملی روئینگ نوجوانان بانوان خود را برای حضور موفق در مسابقات کسب سهمیه المپیک نوجوانان آماده می کنند.

متین حیدری به اردوی تیم ملی تنیس روی میز جوانان کشور دعوت شد

متین حیدری ورزشکار کردستانی با دعوت کادر فنی فدراسیون به اردوی تیم ملی تنیس روی میز جوانان فراخوانده شد

در این مرحله از اردوی تیم ملی متین حیدری ورزشکار کردستانی از سوی کادر فنی دعوت شد و جهت رسیدن به سطح آمادگی زیر نظر مربیان ملی خود به تمرینات تخصصی می پردازد.

اردوی تیم ملی تنیس روی میز جوانان کشور به منظور آماده سازی تیم های ملی پسران و دختران جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا برگزار می شود.

بانوی کاراته کای کردستانی به اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور دعوت شد

بهار حسینی بانوی کاراته کای کردستانی به مرحله نخست اردوی آماده سازی تیم ملی کاتای بزرگسالان کشور فراخوانده شد.

فدراسیون کاراته به منظور حضور در رقابت های جهانی اتریش نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کاتا بانوان خود را از روز ۲ تیر ماه امسال در تهران برگزار می کند.

بر اساس این گزارش، در این مرحله علاوه بر نفرات اول تا سوم رقابت های قهرمانی کشور در ۲ بخش تیمی و انفرادی، بخشی از کاتاروها نیز به اردوی نخست فراخوانده شده اند.

حسینی کاراته کای سنندجی علاوه بر کسب عناوین مختلف رقابت های کشوری رده سنی های سنی، در حال حاضر در بخش مربیگری این رشته ورزشی نیز فعالیت می کند.