به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور هم‌اکنون در باند جنوبی آزاد راه کرج - تهران از پل فردیس تا پل کلاک و باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین از محدوده پل استاندارد تا پل فردیس ترافیک نیمه سنگین و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی، عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: بر همین اساس در تمامی راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور بیان کرد: محور فیروزکوه محدود شمبله تا پل سلطانی تا ۱۷ شهریور از شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ مسدود است.

سرهنگ رحمانی مطرح کرد: محور هراز از پلور تا امام زاده هاشم و از گالری امامزاده هاشم تا رودهن تا ۱۴ تیر از شنبه هر هفته از ساعت ۷ صبح تا ۱۷ به جز روزهای تعطیل مسدود است.