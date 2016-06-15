اعضای کمیسیون های اجتماعی، فرهنگی و اصل نود تعیین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر روز گذشته روسای شعب مشخص شدند که اسامی ۲۳ عضو این کمیسیون عبارت است از:

محمد اسماعیل سعیدی

ناهید تاج الدین

شکور پور حسین شقلان

سلمان خدادادی

سید حمزه امینی

جلیل مختار

رضا شیران خراسانی

علیرضا محجوب

محمدعلی وکیلی

محمدرضا بادامچی

حسن لطفی

علی کرد

عباس گودرزی

سید صادق طباطبایی نژاد

عبدالرضا عزیزی

محمد وحدتی هلان

سمیه محمودی

غلامرضا کاتب

علی رستمیان سبزه خانی

زهرا ساعی

رسول خضری

خدیجه ربیعی فرادنبه

احمد بیگدلی

علاوه بر این اعضای دائم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیزمشخص شدند که اسامی ۸ عضو دائم این کمیسیون عبارت است از:

محمدعلی پورمختار

داود محمدی

فرهاد تجری

حسن نوروزی

بهرام پارسایی

محمد کاظمی

حسین رضازاده

یحیی کمالی‌پور

به گزارش مهر، کمیسیون اصل ۹۰ همچنین ۱۵ عضو غیردائم دارد، که از اعضای هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس یک نفر در این کمیسیون عضویت خواهند شد، که جمعاً تعداد اعضای کمیسیون به ۲۳ نفر می‌رسد.

علاوه براین در جلسه روسای شعب با نائب رئیسان مجلس اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس دهم نیز تعیین شدند، اسامی اعضای کمیسیون فرهنگی به شرح زیر است:

علی لاریجانی

علی مطهری

حجت‌الاسلام احمد سالک

اصغر مسعودی

محمدعلی وکیلی

علی کاظمی

حجت‌الاسلام مهدی شیخ

سیده فاطمه ذوالقدر

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر

جمشید جعفرپور

حجت الاسلام طباطبایی نژاد