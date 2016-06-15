ذبح کرامت انسانی با خریدوفروش نوزادان/ فقر اقتصادی متهم ردیف اول

در این میان سعید صادقی، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان که معتقد است نمی‌توان آسیب‌های اجتماعی را ریشه کن کرد به خبرنگار مهر می‌گوید: اما باید توجه داشته باشیم که در استان اصفهان به دلیل همکاری‌های بین بخشی اقداماتی صورت گرفته که توانسته‌ایم به اندازه قابل توجهی آسیب‌های اجتماعی حاکم بر جامعه کاهش دهیم.

آسیب‌های اجتماعی غیر قابل انکار است

وی همچنین آسیب‌های اجتماعی را غیر قابل انکار می‌داند و در این باره می‌گوید: ما در اصفهان آسیب‌های مختلفی را داریم و باید باور داشته باشیم که آسیب‌های اجتماعی هر روز و در کمترین زمان ممکن تغییر شکل می‌دهند.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان که معتقد است مسئولان امور اجتماعی باید چندگام جلوتر از آسیب‌های اجتماعی گام بردارند، ادامه می‌دهد: در این زمینه باید توجه داشته باشیم که انجام پژوهش‌های دقیق در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید انجام شود تا بتوان از آسیب‌های احتمالی که ممکن است جامعه را تهدید کند شناسایی کنیم.

وی رصد الگوهای آسیب‌های اجتماعی بر اساس مطالعات دقیق علمی را ضروری عنوان می‌کند و می‌افزاید: باید توجه داشته باشیم که الگوی مصرف انسان‌ها حتی در حوزه اوقات فراغت نیز تغییر یافته و از این رو باید با آموزش، آگاه‌سازی و مشارکت دادن شهروندان در برنامه‌های فرهنگی مختلف آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهیم.

تنها ۶۰ کودک به ۱۶۰۰ متقاضی واگذار شد

صادقی در ادامه از افزایش نیاز به فرزند خواندگی با توجه به افزایش ناباروری زوج‌های جوان در کشور و به ویژه در استان اصفهان خبر می‌دهد و می‌گوید: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر یک هزار و ۶۰۰ زوج اصفهانی در صف دریافت نوزاد هستند و این در حالی است که در سال ۹۴ تنها موفق به واگذاری ۶۰ کودک به این تعداد متقاضی شدیم که ۱۰ مورد از این کودکان نیز به صورت امین موقت بوده است.

وی ادامه می‌دهد: در سال جاری نیز تاکنون نسبت به واگذاری تنها ۱۵ کودک به متقاضیان در سطح استان موفق شده‌ایم.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان سبقت گرفتن تقاضا از عرضه کودکان در بهزیستی را به گونه‌ای غیر منطقی می‌خواند و ادامه می‌دهد: از این رو باید توجه داشته باشیم که در زمانی‌که عرضه از تقاضا کمتر می‌شود متقاضیان به دنبال راهکارهای دیگری برای برآورده کردن نیاز خود هستند که همین امر آسیب‌های اجتماعی را دامن می‌زند.

مصادیق و شواهد موجود بیانگر خرید و فروش کودکان در اصفهان است

وی با اشاره به اینکه مصادیق و شواهد موجود بیانگر خرید و فروش کودکان در اصفهان است، اضافه می‌کند: وجود کودکان پنج الی شش ساله بدون شناسنامه بیانگر وجود اینگونه آسیب‌های اجتماعی است.

صادقی تصریح می‌کند: روزانه تعداد زیادی از پرونده‌های خرید و فروش نوزادان در مراکز دادگستری استان اصفهان بازگشایی می‌شود.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص قیمت خرید و فروش نوزادان در اصفهان به شنیده‌هایش استناد می‌کند و می‌گوید: شنیده‌های ما حاکی از این است که در حال حاضر هر نوزاد در بازار خرید و فروش در اصفهان بین ۱۴ تا ۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در ادامه به عواقب خرید و فوش نوزادان نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: باید توجه داشته باشیم که مادری که فرزند خود را می‌فروشد ممکن است هر لحظه هوای فرزندش را در سربپروراند و برای بازپس گرفتن فرزندش اقدام کند و این در حالی است که این کودک سال‌ها با خانواده‌ای اخت گرفته و جدا کردن او از خانواده‌ای که می‌شناسد برای وی آسیب‌زاست.

وی همچنین از فعالیت ۴۰ خانه کودک و نوجوان در استان اصفهان خبر می‌دهد و می‌گوید: در این خانه‌ها حدود ۵۰۰ کودک بد سرپرست و بی سرپرست نگهداری می‌شوند که توسط احکام قضایی به این خانه‌ها آورده شده‌اند.

صادقی با بیان اینکه بسیاری از کودکان موجود در خانه‌ای کودک بهزیستی استان اصفهان بدسرپرست و یا بی هویت هستند، اضافه می‌کند: باید توجه داشته باشیم که برای واگذاری این کودکان به متقاضیان نیازمند تعیین تکلیف آنها از سوی دستگاه‌های قضایی هستیم.

شعبه خاص فرزندخواندگی در اصفهان راه‌اندازی شد

وی در ادامه از همکاری خوب دستگاه قضایی استان برای ساماندهی کودکان بد سرپرست و یا بی سرپرست در استان اصفهان خبر می‌دهد و اضافه می‌کند: ازاین رو باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر در دادگستری اصفهان شعبه‌ خاص فرزندخواندگی راه‌اندازی شده و به مشکلات این کودکان رسیدگی می‌کند.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در خصوص میزان فضای در دسترس بهزیستی استان اصفهان برای نگهداری کودکان بی سرپرست نیز می‌افزاید: باید توجه داشته باشیم که بهزیستی در خصوص نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست کمبود جا ندارد و در حال حاضر نیز ۱۵ درصد از ظرفیت مراکز بهزیستی خالی است.

فقر فرهنگی و اقتصادی ریشه خرید و فروش نوزادان

اما کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران نیز که معتقد است خرید و فروش نوزادان ریشه در فقر اقتصادی و فرهنگی دارد، به خبرنگار مهر می‌گوید: در حال حاضر خرید و فروش نوزادان به صورت مستقیم هنوز شایع نشده است اما طی سال‌های اخیر پدیده رحم اجاره‌ای در اصفهان معضلات فراوانی را ایجاد کرده است.

وی که معتقد است ایران کشور فقیری نیست و تنها در مدیریت جامعه فقیر هستیم، اضافه می‌کند: باید توجه داشته باشیم که مدیریت غلط در جامعه باعث شده است که طبقات اشرافی در جامعه شکل‌ بگیرد و این در حالی است که از سوی دیگر مردمانی را می‌بینیم که برای دریافت یارانه لحظه شماری می‌کنند.

رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران دین گریزی را از دلایل فقر در جامعه می‌داند و ادامه می‌دهد: باید توجه داشته باشیم که هنگامی که مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی باشد جامعه از مرز اخلاق گذشته و نسبت به فروش نوزاد خود نیز اقدام می‌کند که این امر بیانگر فقر جدی فرهنگی است.

بروکراسی‌های اداری، تقاضای خرید و فروش بچه در بازار را تشدید می‌کند

وی که معتقد است اگر خانواده‌ها تقاضایی برای خرید نوزاد نداشته باشند تولیدی هم صورت نمی‌پذیرد، ادامه می‌دهد: باید توجه داشته باشیم که قوانین دست و پاگیر واگذاری نوزادان به خانواده‌های بدون فرزند و زوج‌های نابارور آنها را بر آن داشته که به جای رفتن به سراغ گرم‌خانه‌ها و مراکز پرورش کودکان در توافقی غیر رسمی نوزادان خود را از طریق خرید در بازار آزاد به دست آوردند.

محمدی نظام خدمات اجتماعی در کشور را ناقص می‌داند و می‌افزاید: خدمات اجتماعی در کشور باید پوشش دهنده نیاز همه شهروندان باشند به گونه‌ای که خانواده دنبال فرزند خوانده امکانات و تسهیلات قابل دسترسی داشته باشند.

وی متولی اصلی ساماندهی وضعیت نوزادان بی سرپرست و بد سرپرست و همچنین متولی نحوه واگذاری نوزادان به متقاضیان فرزند را سازمان بهزیستی عنوان می‌کند و در این راستا معتقد است: نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام (ره) و بنیاد ۱۵ خرداد و ارگان‌های آموزشی و فرهنگسازی همچون حوزه‌های علمیه، آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در این زمینه برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند.

رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران فاصله طبقاتی و عدم مساوات در جامعه را ناشی از سوء مدیریت در کشور می‌داند و می‌گوید: در چنین شرایطی که فاصله درآمد یک کارمند دولت و یک کارگر تامین اجتماعی حدود پنج میلیون تومان است که این امر نتیجه‌ای جز فوت شدن اخلاق و از بین رفتن اخلاق ندارد.

وی برجسته شدن منافع فردی را عاملی دیگر در توسعه معضلات اجتماعی در جامعه و به ویژه فروش نوازدان می‌داند و می‌گوید: پدر و مادر این کودکان اغلب با دریافت مبلغی ناچیز که تاثیر زیادی هم در زندگی آنها ندارد نسبت به فروش فرزندان خود اقدام می‌کنند و این در حالی است که با این اقدام خود کرامت و ارزش انسانی را پایین می‌آورند.

محمدی ادامه داد: باید به عنوان آسیب جدی و مخرب به این پدیده نگاه شود و هر چه زودتر جلوی ادامه این پدیده گرفته شود.

نگاه متمدنانه به شهر اصفهان آسیب‌زا شده است

وی که از در دسترس نبودن آمار خرید و فروش نوزادان و همچنین بسیاری دیگر از آمار آسیب‌های اجتماعی دراصفهان خبر می‌دهد، اضافه می‌کند: آمارها در اصفهان خیلی سخت رصد می‌شوند و به جرات می‌توان گفت در حال حاضر نگاه متمدنانه به شهر اصفهان برای این شهر آسیب‌زا شده است.

وی تمدن اصفهان را تنها در چند نقطه گردشگری این شهر توصیف نمی‌کند و دراین زمینه می‌گوید: معضلات اجتماعی در حاشیه‌های شهر اصفهان زیاد است و معضل بزرگ ما برچسب‌ خوردن، بر روی این مناطق و محلات است به گونه‌ای که ارائه خدمات دستگاه‌های خدماتی نیز به این محلات با توجه به برچسب‌های محلات و آسیبهای اجتماعی بومی، ارائه می‌شود و این امر زمینه ساز معضلات ناشی از فقر می‌شود.

بروز پدیده خرید و فروش کودکان در حالی موجب نگرانی عمیق در جامعه شده است که به نظر می رسد مسئولان باید در کوتاه ترین زمان ممکن ضمن حمایت ویژه از این کودکان و برخورد با والدین و زمینه بروز چنین پدیده ای را از بین ببرند.