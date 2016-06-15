جان کربی: منعی برای فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از رویترز، «جان کربی» سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا اعلام کرد که این وزارتخانه نمی تواند به موضوع کسب مجوز فروش هواپیما از سوی شرکت بویینگ به ایران بپردازد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در عین حال که از پرداختن به گزارش های خاص در مورد شرکت های خصوصی امتناع کرد، گفت: توافق هسته ای با ایران شامل بیانیه ای است که اجازه کسب مجوز مورد به مورد از سوی افراد و نهادهایی که خواستار صدور مجوز، فروش و یا انتقال هواپیمای مسافربری تجاری صرفا به منظور هوانوردی مسافربری تجاری هستند را به آنها می دهد.

منابع غربی دیروز سه شنبه اعلام کردند: هواپیماسازی بویینگ آمریکا با ایران در زمینه فروش یا اجاره بیش از یکصد فروند جت مسافربری طبق توافق تهران با قدرت های جهانی برای کاهش تحریم ها به تفاهم رسیده است.