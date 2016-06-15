کمک ۲۱ میلیارد ریالی خیرین گلریزان ستاد دیه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و نهمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور که با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان زندان‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین قضایی، نظامی و خیرین خداجوی تهرانی برگزار شد، در مجموع مدعوین این همایش مبلغی معادل ۲۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال را برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به ستاددیه اهدا کردند.

در شب آیین گلریزان نیکوکاران هرچند مجموع وجوهات جمع‌آوری شده به رقم ۱۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال رسید اما مدعوین غایب این جشن تا به امروز با اعزام نماینده خود و یا ارسال فیش بانکی کمک‌های نقدی مربوط به بیست و نهمین جشن گلریزان این عدد را به بیش از ۲ میلیارد تومان افزایش داده‌اند.

رمضان امسال ۳ میلیارد ریال از سوی مقام معظم رهبری، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از جانب رییس جمهور و روسای قوای قضاییه و مقننه هر کدام ۵۰۰ میلیون ریال به منظور استخلاص محکومان تحت حمایت ستاددیه به حساب این نهاد حمایتی واریز شد.

یکی از شیوه‌های کمک رسانی در مراسم امسال واریز مبالغ اهدایی نیکوکاران از طریق از طریق سامانه تلفن همراه بود که از این طریق ۲۱ هزار خیّر با کمک ۲ میلیارد و ۳۳۱ میلیون ریالی خود دستگیر این نهاد مردمی در راستای آزادسازی مددجویان واجد شرایط بودند.