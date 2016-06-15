کارگاههای آموزشی بیماری تب کریمه کنگو در روستاهای قزوین برگزار شد

عیسی غیاث یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیماری تب کریمه- کنگو(CCHF) بیماری قابل انتقال بین انسان ودام است که از طریق مصرف گوشت آلوده ویا گزش کنه های ناقل بیماری از دام به انسان منتقل خواهد شد.

وی افزود: بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) یک بیماری حاد تب دار وخونریزی دهنده است که از طریق گزش گونه ای از کنه ها، ویروس عامل بیماری می تواند بین انسان و دام در زمان رشد و تکثیر این کنه ها «اواخر فروردین تا اواخر شهریور» منتقل شود، که این بیماری در دام ها فاقد علایم بالینی خاصی بوده و فقط همراه با تب نسبتا بالای دام نمایان می شود و در صورت مبتلا شدن انسان عوارض شدیدی را به دنبال خواهد داشت.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین با اشاره به این موضوع که تب کریمه کنگو یک بیماری مشترک بین انسان ودام می باشد به دامداران وروستائیان توصیه کرد: با توجه به فعالیت کنه ها در بهار و تابستان، تدابیری برای مبارزه با کنه ها از قبیل سمپاشی و ضدعفونی اصطبل ها در نظر بگیرند.

یزدی به عموم مردم توصیه کرد: از ذبح دام خارج از کشتارگاه خودداری کردده و در صورت انجام، لاشه را ۲۴ ساعت در دمای یخچال نگهداری و سپس مصرف کنند.

وی بیان کرد :همچنین از خرید گوشت های بازرسی نشده و فاقد لیبل و مهر بهداشتی دامپزشکی جدا خودداری کرده، در هنگام قطعه بندی گوشت حتما از دستکش استفاده کنند تا حتی الامکان تماس پوست با خونابه وگوشت کاهش یابد.

غیاث یزدی در پایان اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع، اداره دامپزشکی شهرستان قزوین با برگزاری کارگاههای آموزشی در میدان نگهداری دام و برخی روستا های تابعه به همراه توزیع بروشورهای بهداشتی، سموم ضد کنه و در اختیار قرار دادن دستگاه سمپاشی، نسبت به آگاه سازی دامداران و نحوه مبارزه با کنه ها، با هدف جلوگیری از بروز این بیماری اقداماتی را انجام داده است.