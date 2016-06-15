گردو غبار به آسمان کرمانشاه بر می گردد/ افزایش دمای هوا از امروز

شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس بررسی و تحلیل آخرين داده های هواشناسی، موجی ناپايدار از بعدازظهر امروز چهارشنبه تا پايان هفته، جو منطقه را تحت تاثير قرار خواهد داد.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: فعالیت این موج هر روز سبب تشکیل توفان هایی از گردوخاک در كشور عراق شده و شرایط را برای نفوذ گرد و غبار به چو استان کرمانشاه در روزهای پنجشنبه و جمعه فراهم می کند.

پارسا گفت: اين شرايط همچنین در پاره ای نقاط بوي‍ژه در نواحی شمالی استان، سبب رگبار موقت باران و رعدوبرق نيز خواهد شد.

وی در پایان از روند افزایش دمای هوای روزانه استان از امروز تا پایان هفته جاری خبر داد.