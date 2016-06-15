شرایط روحی کشتی گرفتن را نداشتم/ با هماهنگی خادم باید استراحت کنم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کریمی دارنده مدال برنز رقابتهای جهانی ۲۰۱۵ یکی از امیدهای اصلی ایران در رقابتهای جام جهانی بود که البته بر خلاف انتظارات با عملکرد ضعیفی در این مسابقات ظاهر شد. این آزادکار جوان و آینده‌دار بامداد امروز پس از بازگشت به تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور مستمر در اردو و تمرینات سنگین و پرفشار باعث شد تا از لحاض روحی و روانی به هیچوجه در شرایط خوبی نباشم و طبیعتا همین اتفاق هم افتاد و با عملکردی ناامیدکننده همراه بودم.

وی تصریح کرد: البته رسول خادم هم به خوبی متوجه این موضوع شد و پس از صحبت هایی که با او داشتم باید فعلا چند روزی استراحت کنم و سپس به اردو بازگردم.

کریمی در پاسخ به این سوال که تا زمان حضور در المپیک به اوج آمادگی خواهد رسید یا خیر، گفت: مطمئنا تا آن زمان می توانم به شرایط ایده آل و همیشگی بازگردم و به لطف خدا و دعای مردم با تمام توان در المپیک کشتی بگیرم. انصافا طی ماهها اخیر به دلیل تمرینات سنگین و استقامتی نتوانستم به آمادگی لازم برای جام جهانی دست یابم اما سعی می کنم طی روزهای باقیمانده تا المپیک به شرایط مطلوب برسم.

آزادکار وزن ۸۶ کیلوگرم تیم ملی از مجموع چهار کشتی خود در جام جهانی آمریکا، سه کشتی را به حریفان واگذار کرد که به واقع نتیجه‌ای ضعیف و دور از انتظار بود.