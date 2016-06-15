فیلم/ اولین اقتباس تئاتری از رمان «بیگانه» کامو در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «بیگانه» بر اساس رمانی به همین نام، اثر آلبر کامو نوشته شده است و مسعود دلخواه کارگردان این اثر نمایشی آن را برای اجرا بر صحنه تئاتر آماده کرده است. این نمایش نخستین اقتباس از «بیگانه» در ایران است.

«بیگانه» از ۳۰ اردیبهشت‌ماه اجراهای خود را در تالار چهارسو آغاز کرده است و تا ۱۱ تیرماه بر صحنه خواهد بود. اجرای این اثر نمایشی به دلیل بیماری رحیم نوروزی بازیگر نقش اصلی نمایش چند روزی متوقف شد اما از ۲۵ خردادماه با بهبود نوروزی مجددا روی صحنه رفت.

این نمایش هر روز به‌غیر از شنبه‌ها ساعت ۲۱ با بازی رحیم نوروزی، حسین سحرخیز، سیاوش چراغی‌پور، علی زرینی، حمیدرضا هدایتی، ناصر عاشوری، محمدرضا ترابی، هومن رستگار، افسون دلخواه، سارا نجفی، صادق حیدری، محمدمهدی شاهی، آریا توسلی، حمیدرضا نقره‌دوست، شفق خانی، علی دولت‌یاری و شیوا بیرانوند در تالار چهارسو روی صحنه می‌رود.

دیگر عوامل این نمایش که کارگردان را یاری می‌دهند عبارتند از دستیار کارگردان: علی صادقی‌خواه، طراح صحنه و لباس: فاطمه زعفرانی، طراح گریم، سارا اسکندری، موسیقی: رضا قانعی و مهسا مشعشعی، منشی صحنه: فاطمه علی‌حسینی، مدیر صحنه: فرشید ترابی، صحنه یاران: علی دولتیاری، ابوالفضل قادری و داریوش بابایی، مشاور رسانه‌ای: مینا صفار، تبلیغات مجازی: گروه هنر مدرن، عکاس: مجید نیک‌نفس، ساخت تیزر: گروه هنری سینه‌راما (cinerama) و مدیر روابط عمومی: امیر پارسائیان‌مهر.